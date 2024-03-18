استشهاد مواطنين فلسطينيين أثر نيران الاحتلال داخل مجمع الشفاء وقصف منزل بالنصيرات

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني من فقد وفراق لا رجعة فيه نتيجة الاعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي على المدن الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة، دون قدرة دول العالم أجمع على اتخاذ خطوات جدية وصارمة ضد الكيان المحتل ومحاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وفي فجر اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك استشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الاحتلال يفتح النيران داخل مجمع الشفاء الطبي

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجرا، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت المصادر الطبية، استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الاسرائيلي.

قصف مكثف للاحتلال على مناطق وسط وغربي مدينة خان يونس

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.