ميار شريف ومحمد صفوت يتأهلان إلى ثمن نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر للتنس 7 انتصارات يوم الأحد في الدور الـ 32 من منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

حقق رجال منتخب مصر للتنس ثلاثة انتصارات، حيث تمكن محمد صفوت من تحقيق الفوز بنتيجة مجموعتين دون رد، كما حقق فارس زكريا ومايكل صبحي الفوز أيضا في الدور 32 من منافسات التنس.

في منافسات السيدات، حققت ميار شريف لاعبة منتخب مصر الفوز بنتيجة مجموعتين دون رد، كما حققت زميلتها لميس الحسيني الفوز بنفس النتيجة، وفازت ساندرا سمير وميرنا رأفت بمجموعتين دون رد.

في منافسات الزوجي حقق الثنائي محمد صفوت وفارس زكريا الفوز، كما فاز أيضا فريق الزوجي المصري الثاني المكون من فارس صبحي واكرم السلالي.

وتستكمل يوم الاثنين 18 مارس الجاري منافسات ثمن نهائي التنس بمشاركة 7 لاعبين منتخب مصر في منافسات الفردي، كما ستنطلق منافسات الزوجي لفريق السيدات في نفس اليوم أيضا.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي، فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.