الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل قائد فصيلة في الكتيبة 77 خلال اليوم الأول للحرب على غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل النقيب دانيال بيرتس (22 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة رقم 77، وأنه سقط في السابع من أكتوبر الماضي، واختطف في قطاع غزة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر مقتل النقيب بيرتس وأنه أبلغ عائلته بمقتله، واختطاف جثته في غزة

وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده خسرت الحرب فعليا أمام حركة "حماس" في قطاع غزة، حيث نشر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، مقالا في صحيفة معاريف الإسرائيلية، أوضح من خلاله أن ما يجري في قطاع غزة وضد لبنان سينفجر في وجوه الإسرائيليين، عاجلا أم آجلا.

وأوضح الجنرال بريك أن القادة الإسرائيليين لا يمكنهم الكذب على كثير من المواطنين لفترة طويلة، كما أنه لا يوجد تفكير استراتيجي أو معالجة للمشاكل الحقيقية لبلاده، بدعوى أن هؤلاء القادة يفضلون العيش في الأوهام، موضحا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية.

وأضاف رئيس لجنة الشكاوى السباق بالجيش الإسرائيلي، أنه في حال فشل بلاده في إعادة المحتجزين أحياء من قطاع غزة، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب إسرائيل منذ تأسيس الدولة.