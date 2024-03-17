منتخب اليد يهزم نيجيريا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية وذلك بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 27/24 في ثالث مبارياته ببدورة الألعاب الأفريقية والمقامة في غانا في الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 15/10، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني والمباراة لينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة ويتأهل لنصف النهائي متصدرًا لمجموعته.

كان قد افتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بالفوز على مالي بنتيجة 49/16، ثم الفوز على توجو بنتيجة 54/22 في المباراة الثانية.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.