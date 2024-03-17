الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة الثامنة والمنصة الناقلة

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

 نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

 

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.
أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

مواد متعلقة

مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة| صبا مبارك في خطر ودليل غير متوقع على قتلها لزوجها

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6| عصام عمر يرفض تنفيذ وصية والده ويترك شقيقه في أزمته

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة|جريمة قتل جديدة في حياة أحمد داش وعصام عمر

اختفاء مايان السيد يكشف لنور النبوي الجانب الخفي من شخصيتها في إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6| مايان السيد تفتح قلبها لـ نور النبوي

إمبراطورية ميم الحلقة السادسة| تدخل عائلة أبو المجد في بيع المنزل

مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة السابعة والمنصة العارضة

موعد عرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لا تكفي والقناة العارضة

الجريدة الورقية