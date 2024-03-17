دينا فؤاد تعيد اكتشاف نفسها في "حق عرب" وتظهر فى أفضل حالاتها الفنية

الفنانة تنجح فى الامساك بتفاصيل شخصية "حنان الغرباوى" وتقدم أداء متميزا

مفاجآت فى الحلقات المقبلة.. وتحولات درامية فى شخصيتها المركبة

نجحت النجمة دينا فؤاد فى تقديم شخصية "حنان الغرباوى" بمسلسل "حق عرب" مع النجم احمد العوضى، بإتقان شديد، حيث ظهرت فى أفضل حالاتها الفنية، خاصة وأن الشخصية مركبة وتتضمن أكثر من تحول درامى تبعا للأحداث، حيث تلعب شخصية «حنان الغرباوي» تعيش في منطقة المغربلين وتبيع مشروب الشاي لمساعدة والدها المريض، وتعيش قصة حب مع "عرب" احمد العوضى، وتواجه العديد من الأحداث الدرامية.

ورغم ان تفاصيل شخصية حنان الغرباوى تحتاج الى مجهود كبير، إلا أن دينا فؤاد استطاعت الامساك بتفاصيل الشخصية سواء فى تقديم الشخصية الفتاة المغلوبة على أمرها او الفتاة اللعوب التى تنصب على الناس.

وحظت دينا فؤاد على إشادات واسعة وأصداء إيجابية من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا نظرا لأدائها المتميز بشخصية "حنان الغرباوى" والتى تعد من الشخصيات الجديدة والمختلفة عليها، خاصة وأن الحلقات تشهد تطور سريع فى شخصيتها حلقة بعد أخرى، حيث تتسارع وتيرة الأحداث فى الحلقات وتحمل مفاجآت عديدة، مما يؤكد حرص دينا دائما فى اختياراتها الفنية، معتمدة فى ذلك على ذكائها الفنى وموهبتها وخبراتها المتراكمة، لتؤكد على موهبتها وتنوعها فى الشخصيات التى تلعبها.

وأجادت دينا فؤاد تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها، حيث تحمل شخصية "حنان" مشاعر خاصة، سواء فى مشاهد التى تحمل مواقف مهمة أو رومانسية أو نصب، وفى كل الحالات تجذبك دينا بأدائها المدهش واللافت للنظر طوال الوقت.

ومسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.