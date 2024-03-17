وزير الرياضة يهنئ منتخبات الأثقال والطائرة الشاطئية والثلاثي بعد انتهاء منافستهم بدورة الألعاب الأفريقية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بالتهنئة القلبية إلي منتخبات الاثقال والكرة الطائرة الشاطئية والثلاثي بعد إنتهاء منافستهم بدورة الألعاب الأفريقية ال ١٢ المقامة بغانا ٢٠٢٤.



وكان في استقبال المنتخبات وفدًا رسميًا نيابًة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يضم مساعده لقطاع البطولة الدكتور عبد الأول محمد، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم.



ونقل مساعد الوزير تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لابطال منتخبات رفع الأثقال والطائرة الشاطئية والثلاثي علي النتيجة والأداء المتميز خلال منافسات الدورة الأفريقية والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف المسابقات.



وأكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية.