تكريم عاملين بمطار سوهاج الدولى بعد عثورهما على مقتنيات ثمينة

قام الطيار أحمد الزهوى، مدير مطار سوهاج الدولى، بتكريم اثنين من العاملين بالمطار ومنحهما شهادة تقدير، وذلك تقديرا لأمانتهما بعد عثور العامل محمد عبدالغفار على مبلغ مالى ضخم فى صالة الإجراءات وقام بتسليم المبلغ لإدارة المطار، وأيضاً عثر العامل إسماعيل أبوزيد على مبلغ مالى وهاتف محمول وقام بتسليمه لصاحبه الذى عبر عن بالغ سعادته بأمانة العامل.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بسلوك هذين العاملين والذى يظهر أمانتهم وحسن خلقهم، كما أعرب عن سعادته لانتشار مثل هذه السمات الإيجابية فى المطارات المصرية، حيث لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها هذا السلوك من العاملين.