خبير: مصر الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين دون انقطاع

أكد غلاب الحطاب، المحلل السياسي والخبير القانوني، أن غزة تعيش مأساة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط صمت مريب للعديد من دول العالم، لافتا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب مكتملة الأركان وسط تآمر من بعض دول العالم المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أن إسرائيل مستعمر والفلسطينيين أصحاب حق وهذا ما لا تريد الدول الداعمة لإسرائيل الاعتراف به، مشيرا إلي أن الغرب دائما يريد السيطرة على منطقة الشرق الأوسط والثروات الموجودة بها، لافتا إلى أن الصراع العربى الإسرائيلي شهد العديد من المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي رد فعل عالمي قوي.

وتابع:" الفلسطينيون العزل يدافعون عن أرضهم وعن حقوقهم المشروعة ضد آلة عسكرية مدججة بأحدث الأسلحة وسط دعم من بعض دول العالم، التي تدعم فكرة الصهيونية وتقسيم منطقة الشرق الأوسط ككل وتقسيم فلسطين لصالح الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح وحاسم ولا يقبل المزايدة، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينين دون انقطاع، وتؤكد دوما أنه لا حل للصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا في صالح العالم بأسره، فالحروب الكل يخسر فيها.



