تحذير للصائم.. خطورة الإكثار من شرب الماء بعد الفطار

تناول كميات كافية من المياه، أمر ضروري ومهم خاصة في شهر رمضان، وذلك حتى لا يصاب الجسم بالجفاف نتيجة الصيام لساعات طويلة تتجاوز الـ14 ساعة، ولكن أيضًا الإكثار من شرب الماء أكثر من حاجة الجسم تسبب مشاكل وأضرار صحية كبيرة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، خطورة الإكثار من شرب الماء بعد الفطار.

خطورة الإكثار من شرب الماء بعد الفطار

مشاكل في الجهاز الهضمي.

تناول كميات كبيرة من الماء عند الإفطار يسبب صدمة للمعدة الفارغة.

زيادة فرص الإصابة بالكبد الدهني.

عسر الهضم والانتفاخ.

توسيع حجم المعدة.

الصداع.

تشنج العضلات.

ارتفاع ضغط الدم.

فقدان التركيز.

ضيق التنفس.

الشعور بالغثيان.

فوائد شرب الماء في رمضان

حماية الجسم من الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسم.

الحفاظ على توازن الأملاح المعدنية في الجسم.

خسارة الوزن وخفض السعرات الحرارية.

الحد من القلق والتوتر.

الحفاظ على صحة الكلى.

التخلص من السموم في القولون.

الوقاية من الإسهال.

زيادة معدل الخلايا الحمراء والحفاظ على نسبة أوكسجين بالجسم.