تأسيس المركز اليمني المستقل في القاهرة

انطلق في القاهرة "المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية"، برئاسة الأكاديمي اليمني أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي حسن الخولاني، يهدف المركز الجديد إلى الاهتمام بالشأن اليمني كأولوية لكل أنشطته البحثية، كما يسعى إلى استشراف كافة القضايا التي تهم اليمن ومستقبل شعبه العظيم.



ويعتمد المركز في عمله على شبكة واسعة من الخبراء والمختصين والمؤسسات الشريكة من أجل تقديم تحليل مستقل لمختلف القضايا التي تتعلق باليمن مع تقديم التوصيات اللازمة لصناع القرار اليمني، إلى جانب توفير الدعم والمشورة لكافة المؤسسات اليمنية المختصة بإدارة الأزمات وتحليل الصراعات وإعادة الإعمار.

وقال رئيس المركز الدكتور علي الخولاني أنه يسعى إلى أن يصبح المركز منبراً لتشجيع الباحثين داخل اليمن وخارجه لتقديم التصورات والسيناريوهات المحتملة لرسم مستقبل اليمن والتخطيط الاستشرافي لقضاياه من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وتنظيم الموائد المستديرة التي تضم الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات.



وأضاف الخولاني أن المركز جاهز لتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية سواء للمؤسسات العامة أو الخاصة داخل اليمن، وذلك في مجالات التنمية الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى ذلك يستطيع المركز تقديم التأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الدبلوماسية وفن التفاوض وإدارة الأزمات وتحليل الصراعات وصناعة السلام، وذلك عبر دورات يقوم عليها مختصون يمنيون ومصريون وعرب.

وأكد الخولاني أن المركز مستعد لتقديم تحليل وتشريح للواقع اليمني سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً، ومعرفة ميكانيزمات القوة الشاملة للمجتمع اليمني من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والأفلام الوثائقية.



وأشا إلى أن المركز يركز على جمع المعلومات والمعطيات التي يحتاجها صانع القرار اليمني، بهدف حماية مصالح ومقدرات الشعب اليمني وضمان سيادته، وتحقيق السلام في كافة ربوعه.



وكشف رئيس المركز عن فتح الباب أمام التعاون مع المراكز المماثلة في مصر والدول العربية المجاورة لليمن في الخليج العربي والقرن الإفريقي، بما يحقق المصالح العليا لليمن وشعبه، فضلاً عن التركيز على أوضاع أبناء الوطن المغتربين في دول الجوار بشكل خاص وفي مختلف دول العالم للاستفادة منهم ومن خبراتهم وتأثيراتهم في أماكن تواجدهم لما فيه صالح اليمن.