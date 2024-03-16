الإيطالي فيرجوني يقترب من قيادة منتخب مصر للكرة الطائرة خلفا لمواطنه فلافيو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر توجيه الشكر للمدير الفني لمنتخب الرجال للكرة الطائرة الإيطالي فلافيو علي الفترة التي تولي فيها مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري .

وحرص مجلس إدارة الاتحاد على تكريم الإيطالي وتوجيه الشكر له وانهاء الارتباط باحترام متبادل بين الطرفين.

وتشهد الساعات القليلة القادمة وضع اللمسات النهائية للتعاقد مع الإيطالي فيرجوني

لقيادة منتخب الرجال وذلك في اطار سعي مجلس إدارة الاتحاد للإستعانة بالعديد من المدربين الأجانب المميزين للوقوف علي أفضل العناصر التي تلبي طموح المجلس والكرة الطائرة المصرية بالمنافسة في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ والاستعانة بمدير فني يتفهم طبيعة اللاعب المصري ومتطلبات المرحلة الحالية

ويمتلك فيرجوني سيرة ذاتية مميزة ومشاركات علي المستوي الدولي ترضي طموح الكرة الطائرة المصرية.

واستقر مجلس الإدارة على التعاقد مع فيرجوني بعد دراسة العديد من السيرة الذاتية لعدد من المدربين الأجانب وتم الإستقرار على الإيطالي فيرجوني لتولي القيادة الفنية للفراعنة قبل الاستعداد للأولمبياد.