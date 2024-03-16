5 دول أفريقية تضررت من انقطاع كبير للإنترنت

انقطاع كبير في الانترنت، في مختلف البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، حسبما أبلغت شركات الاتصالات.

ووردت أنباء عن انقطاع واسع النطاق، في دول من بينها جنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج وليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو.

ومنذ ذلك الحين، استعيدت الخدمات إلى حد كبير في ليبيريا وجنوب أفريقيا.

ولم يتضح على الفور سبب تعطل الكابلات، مما أثار إحباط ملايين العملاء في جميع أنحاء القارة.

قال Cloudflare Radar ، الذي يوفر معلومات عن اتصالات الإنترنت "يبدو أن هناك نمطا في توقيت الاضطرابات ، يؤثر من شمال إلى جنوب إفريقيا".

وأشارت لجنة الاتصالات النيجيرية، التي تنظم صناعة الاتصالات، إن الانقطاع نجم عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية الدولية التي تمتد على طول ساحل غرب أفريقيا.

قال المتحدث باسم NCC روبن موكا "حدثت التخفيضات في مكان ما في كوت ديفوار والسنغال ، مع ما يصاحب ذلك من اضطراب في البرتغال" .

في بعض الأحيان يمكن قطع الكابلات تحت سطح البحر ، حتى بسبب الحطام ، كما قال خبير متقاعد لبي بي سي.

وأضاف: "يمكن أن يكون لديك أيضا منزلقات أرضية تحت سطح البحر - يمكن أن تصبح أجزاء من قاع البحر غير مستقرة ، مما يؤدي إلى إرسال كميات هائلة من الطين إلى أسفل الوادي أو الأخدود، عندما تأتي الكابلات إلى الشاطئ وتكون مدفونة تحت الأرض ، فقد تكون عرضة للتلف العرضي أو المتعمد."

مهما كان السبب ، فقد أدى إلى صعوبات كبيرة للأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت لكسب لقمة العيش.

"كان من المستحيل التواصل مع زبائني - كنت بحاجة أيضا إلى تنظيم عملية توصيل من خلال تطبيق عبر الإنترنت" ، قال مصمم الأزياء شيخ سينو لبي بي سي يوم الجمعة من أبيدجان في ساحل العاج، لم أستطع فعل أي شيء بدون الإنترنت."

انخفض الاتصال بالإنترنت في ساحل العاج إلى حوالي 4٪ فقط صباح يوم الخميس ، وفقا ل Netblocks ، التي تتعقب الأمن السيبراني والاتصال بالإنترنت.

وانخفضت ليبيريا في مرحلة ما إلى 17 في المئة بينما كانت بنين 14 في المئة وغانا 25 في المئة.

في جنوب إفريقيا ، قالت فوداكوم يوم الخميس إن العملاء "يواجهون مشكلات اتصال متقطعة بسبب أعطال متعددة في الكابلات تحت سطح البحر".

كما تم الإبلاغ عن عطل في نظام كابل MainOne الذي يخدم المركز التجاري لنيجيريا ، لاغوس.

وأكدت الحكومة الليبيرية، أنه تم الإبلاغ عن انقطاع الإنترنت منذ ذلك الصباح.

لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى الإنترنت الأساسي وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

وأفيد أيضا بأن التحويلات المصرفية الدولية قد تأثرت في حين كانت المكالمات الصوتية الدولية محدودة.

"يبدو أن 50٪ من حياتي قد ولت اليوم" ، قال بنيامين غاركباه لبي بي سي من العاصمة الليبيرية ، مونروفيا .

وقالت فطوماتا باري إن عملها توقف لأنها لم تستطع تلقي المدفوعات من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول.

وقالت هيئة الاتصالات في ليبيريا إن الحادث نجم عن حادث يتعلق بكابل الاتصالات البحرية من الساحل الأفريقي إلى أوروبا (ACE) في ساحل العاج.

في غانا ، ذكرت هيئة الاتصالات الوطنية (NCA) أن العديد من اضطرابات الكابلات تحت البحر كانت مسؤولة عن الانقطاع.