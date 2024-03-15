معركة تيك توك في الولايات المتحدة.. من ينتصر

في اليوم التالي لتصويت المشرعين الأمريكيين بأغلبية ساحقة لإجبار المالك الصيني لـ TikTok على بيع تطبيق مشاركة الفيديو، أعرب رئيسها التنفيذي شو زي تشيو عن ارتباكه.

وصرح تشيو يوم الخميس خلال زيارة إلى الكابيتول هيل: “هناك الكثير من الضجيج”. "لكنني لم أسمع بالضبط ما فعلناه وهو خطأ."



لقد كان تعليقًا غريبًا لأن المشرعين كانوا واضحين بشأن مخاوفهم من أن شركة صينية، ByteDance، تمتلك ما أصبح موقع التواصل الاجتماعي المفضل للمراهقين والشباب في أمريكا.

يشعر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأمريكية بالقلق بشأن كل شيء، بدءًا من حصول الصين على البيانات الشخصية للأمريكيين إلى استخدام خوارزمية التطبيق للمساعدة في نشر المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

كما أخبر المشرعون تشو بشكل مباشر بما شعروا أنه خطأ في مارس من العام الماضي، عندما تم استجوابه في الكابيتول هيل وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

أخيرًا تصرف مجلس النواب يوم الأربعاء بناءً على هذه المخاوف من خلال التصويت بأغلبية 362 صوتًا مقابل 65 للموافقة على مشروع قانون يحظر على متاجر التطبيقات توزيع TikTok ما لم تقم ByteDance بسحب منصة مشاركة الفيديو الشهيرة في غضون 180 يومًا. وشجب تشيو النتيجة التي حظيت بدعم الجمهوريين والديمقراطيين ووصفها بأنها "مخيبة للآمال للغاية".



ويتعين على مجلس الشيوخ الآن أن يقرر ما إذا كان سيتبنى هذا الإجراء، ويظل من غير الواضح كيف سيتصرف. لكن الرئيس جو بايدن قال إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، في تعليق فاجأ البعض لأن حملته الرئاسية تستخدم تيك توك للوصول إلى الناخبين الأصغر سنا.

وتؤكد TikTok أن مشروع قانون مجلس النواب غير دستوري، وتصر على أنها لا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية. لكن بعض النقاد يجادلون بأنه لا ينبغي السماح للتطبيق المملوك للصين بالعمل في الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي توجد بها قيود على الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام القديمة مثل الصحف ومحطات التلفزيون.

ليس الأمن القومي وحده هو الذي يثير قلق بعض المنتقدين. يحصل المزيد والمزيد من الأمريكيين على أخبارهم من TikTok، ويقول البعض إن هذا يمنحها تأثيرًا لا داعي له. على سبيل المثال، تتهمها الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة بإعطاء الأصوات المؤيدة للفلسطينيين أهمية أكبر في خوارزميتها مقارنة بالأصوات المؤيدة لإسرائيل مع تطور الحرب في غزة.