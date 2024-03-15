ماذا حدث عندما أوقفت أكبر دولة في العالم تطبيق TikTok؟

بينما يشعر معجبو TikTok في الولايات المتحدة بالقلق من فقدان الوصول إلى تطبيق الوسائط الاجتماعية الذي يحظى بشعبية كبيرة، هناك دروس يمكنهم تعلمها من بلد على الجانب الآخر من العالم.

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق TikTok على مستوى البلاد. وفي حين أن التطبيق المملوك للصين لن يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب، فإن العديد من مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في البلاد يشعرون بالقلق الشديد.

ولكن إليك ما يحتاجون إلى معرفته: من الممكن البقاء والازدهار في عالم لا يحتوي على TikTok. فقط اسأل الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب.

في يونيو 2020، بعد اشتباك عنيف على الحدود الهندية الصينية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا، حظرت الحكومة في نيودلهي فجأة تطبيق TikTok والعديد من التطبيقات الصينية المعروفة الأخرى.

وقال نيخيل باهوا، مؤسس موقع التكنولوجيا MediaNama ومقره دلهي: "من المهم أن نتذكر أنه عندما حظرت الهند تطبيق TikTok والعديد من التطبيقات الصينية، كانت الولايات المتحدة أول من أشاد بالقرار". "وقد رحب وزير الخارجية الأمريكي [السابق] مايك بومبيو بالحظر، قائلا إنه "سيعزز سيادة الهند".

وفي حين صدم قرار الهند المفاجئ مستخدمي تيك توك البالغ عددهم 200 مليون في البلاد، فقد وجد الكثيرون في السنوات الأربع التي تلت ذلك، بدائل أخرى مناسبة.

وقال باهوا: "أدى الحظر المفروض على Tiktok إلى خلق فرصة بمليارات الدولارات... هناك حاجة إلى قاعدة مستخدمين تضم 200 مليون مستخدم"، مضيفًا أن شركات التكنولوجيا الأمريكية هي في نهاية المطاف هي التي اغتنمت الفرصة بعروضها الجديدة.



الحياة بدون تيك توك



ولم يكن الحظر بدون ألم. كان على مستخدمي TikTokkers الهنود أن يواجهوا الارتباك وحتى الألم في الأيام والأشهر التي تلت ذلك.

بحلول عام 2020، أصبح TikTok يتمتع بشعبية كبيرة بين الهنود الذين يبحثون عن الراحة من ضغوط عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا.

قال سابتارشي راي، رئيس المنتجات في Viralo، وهي منصة تسويق مؤثرة مقرها بنغالورو: "الجميع في الهند يريد أن يصبح نجم بوليوود، وقد جعل TikTok هذا الحلم ممكنًا من خلال جعل الناس، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في البلدات الصغيرة، نجومًا بين عشية وضحاها".

ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ظهرت سبل أخرى لإبداعهم ومشاريعهم التجارية.

ونشبت معركة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والشركات الناشئة المحلية لسد الفجوة. وفي غضون أسبوع من الحظر، استفادت شركة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا من خلال إطلاق نسخة تيك توك المقلدة، Instagram Reels، في الهند. قدمت Google عرض الفيديو القصير الخاص بها، YouTube Shorts.

كما بدأت البدائل المحلية مثل MX Taka Tak وMoj تشهد ارتفاعًا في شعبيتها وتدفقًا في التمويل.

لكن سرعان ما تلاشت تلك الشركات الناشئة المحلية، لأنها لم تتمكن من مجاراة النطاق والقوة المالية للشركات الأمريكية المزدهرة.

نقلاً عن نتائج مستقلة توصلت إليها شركة الاستشارات Oxford Economics، قال متحدث باسم Google إن "النظام البيئي الإبداعي على YouTube" ساهم بحوالي 2 مليار دولار في الاقتصاد الهندي في عام 2022.

وفقًا لراي، قام منشئو المحتوى الهنود بسرعة بنقل جميع المحتوى القديم الذي صوروه لـ TikTok إلى Instagram Reels وYouTube Shorts. وقال: "كان بعض المؤثرين يقومون بتحميل سبع بكرات يوميًا ويكسبون ما بين أربعة إلى خمسة ملايين مشترك سنويًا".

ولكن لم يتمكن الجميع من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة على هذه المنصات.

قال كلايد فرنانديز، المدير التنفيذي لإدارة الفنانين في شركة Opraahfx، وهي شركة تسويق وإدارة مؤثرة: "لقد انزلق العديد من المستخدمين والمبدعين إلى مساحة عميقة ومظلمة بعد الحظر، وبعضهم لم يخرج من تلك المساحة بعد".

وأضاف: "الطريقة التي كان يكتسب بها المرء مدى الوصول والمتابعين على TikTok لا يمكن مقارنتها بأي منصة أخرى في الوقت الحالي".

ماذا عن السلامة؟

ولطالما أعرب المسؤولون والمشرعون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تجبر شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، على تسليم البيانات التي تم جمعها من المستخدمين الأمريكيين.

يقول خبراء الأمن السيبراني إن مخاوف الأمن القومي المحيطة بـ TikTok تظل افتراضية إلى حد كبير. ومع ذلك، يقول الخبراء الهنود إن تطهيرها من الحياة الرقمية الوطنية لم يؤد إلى توفير مساحة أكثر أمانًا.

"لست متأكدًا من أن إزالة TikTok ستؤثر على مشهد تهديدات الأمن السيبراني. وقال فيفان شاران، الشريك في شركة استشارات سياسات التكنولوجيا Koan Advisory Group ومقرها دلهي، “ما لم يكن هناك تغيير تدريجي في وعي المستخدم بالبرامج الموجودة على هواتفهم، أو ما يقومون بتنزيله من الإنترنت المفتوح، فمن غير المرجح أن يتغير هذا الأمر”.

ويخشى المشرعون الأمريكيون أيضًا من أن يكون التطبيق بمثابة أداة لشركة لنشر الدعاية أو المعلومات المضللة أو التأثير على الأمريكيين. إن إزالة TikTok لم تعزل الهنود عن تلك التهديدات.

وقال شاران: "فيما يتعلق بالمحتوى وبيئة المعلومات المضللة، من الواضح أنه لا يزال يتعين علينا التعامل مع قضايا خطيرة مثل التزييف العميق وما إلى ذلك، مع TikTok أو بدونه". "لذا بشكل عام، من الصعب معرفة أي جزء من مشهد المخاطر يتغير بشكل كبير، على افتراض أن TikTok كان يمثل مشكلة بشكل مؤكد.