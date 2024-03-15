تلف كابلات البحر الأحمر وتعطيل حركة الإنترنت

يؤدي الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية في البحر الأحمر إلى تعطيل شبكات الاتصالات وإجبار مقدمي الخدمات على إعادة توجيه ما يصل إلى ربع حركة المرور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك حركة الإنترنت.

تم "قطع" الكابلات التابعة لأربع شبكات اتصالات رئيسية مما تسبب في تعطيل "كبير" لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط، وفقًا لشركة الاتصالات في هونج كونج HGC Global Communications.

وتقدر شركة HGC أن 25٪ من حركة المرور بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط قد تأثرت، حسبما ذكرت في بيان يوم الاثنين.

وقالت الشركة إنها تعيد توجيه حركة المرور لتقليل التعطيل للعملاء وأيضًا "تقديم المساعدة للشركات المتضررة".

ولم تذكر شركة HGC كيف تضررت الكابلات أو من المسؤول.

وقالت شركة Seacom، ومقرها جنوب أفريقيا، والتي تمتلك أحد أنظمة الكابلات المتضررة، لشبكة CNN إن الإصلاحات لن تبدأ قبل شهر آخر على الأقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على تصاريح للعمل في المنطقة.

الكابلات تحت الماء هي القوة غير المرئية التي تحرك الإنترنت، وقد تم تمويل الكثير منها في السنوات الأخيرة من قبل عمالقة الإنترنت مثل جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، وشركة ميتا الأم لفيسبوك. يمكن أن يؤدي تلف هذه الشبكات تحت سطح البحر إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع، كما حدث في أعقاب زلزال تايوان في عام 2006.

ويأتي تدمير الكابلات في البحر الأحمر بعد أسابيع من تحذير الحكومة اليمنية الرسمية من احتمال قيام المتمردين الحوثيين باستهداف الكابلات. لقد عطل المسلحون المدعومين من إيران بالفعل سلاسل التوريد العالمية من خلال مهاجمة السفن التجارية في الممر المائي الحيوي.

أشارت تقارير الأسبوع الماضي من منفذ الأخبار الإسرائيلي جلوبس إلى أن الحوثيين كانوا وراء الأضرار التي لحقت بالكابلات.

ونفى زعيم المتمردين اليمنيين عبد الملك الحوثي هذه الاتهامات. وأضاف: "ليس لدينا أي نية لاستهداف الكابلات البحرية التي توفر الإنترنت لدول المنطقة".

ومنذ ذلك الحين، ألقى الحوثيون باللوم على الوحدات العسكرية البريطانية والأمريكية العاملة في المنطقة في الأضرار، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية للمتمردين يوم السبت. اتصلت CNN بحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة للتعليق.

وقال برينش باداياتشي، كبير المسؤولين الرقميين في شركة Seacom، إن الحصول على تصاريح من هيئة الملاحة البحرية اليمنية لإصلاح الكابلات قد يستغرق ما يصل إلى ثمانية أسابيع. وأضاف: "سيستمر إعادة توجيه حركة مرور العملاء حتى نتمكن من إصلاح الكابل التالف".

ومن بين الشبكات الأخرى المتضررة شبكة آسيا-إفريقيا-أوروبا 1، وهي عبارة عن نظام كابل يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط جنوب شرق آسيا بأوروبا عبر مصر. كما تضررت بوابة أوروبا والهند (EIG).

تربط EIG أوروبا والشرق الأوسط والهند وتعتبر فودافون مستثمرًا رئيسيًا. ورفضت شركة فودافون، وهي شركة كبيرة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة، التعليق.

وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت إنها تستطيع إرسال حركة الإنترنت عبر حوالي 80 نظام كابل بحري تصل إلى 100 دولة.

تعتمد معظم شركات الاتصالات الكبرى على أنظمة الكابلات البحرية المتعددة، مما يسمح لها بإعادة توجيه حركة المرور في حالة انقطاع الخدمة لضمان عدم انقطاع الخدمة.