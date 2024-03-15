سهرات الأوبرا الرمضانية| موعد حفل وائل الفشني

يشارك الفنان وائل الفشني في السهرات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية، المقامة في جميع فروعها، احتفالا بالشهر الكريم.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 21 مارس، على المسرح المكشوف بالأوبرا في التاسعة والنصف مساءً.

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يضم أمسيات فنية تشمل عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا .

تنطلق الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته ، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، دينا الوديدي وفرقتها ، سعد العود وفرقته ، الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، نسمة عبد العزيز وفرقتها ، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية .

ويشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو احمد عامر وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية .

كما يحتضن المسرح الصغير سهرات عربية وإسلامية تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر وتبدا فى التاسعة مساء وتستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها.