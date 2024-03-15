أوباما يهاجم ماسك وبيزوس.. احموا الأرض قبل استعمار المريخ

انتقد باراك أوباما تطلعات أباطرة وادي السيليكون لاستعمار المريخ.

وقال إن الأرض ستكون أكثر ملاءمة للعيش من المريخ "حتى بعد حرب نووية" وتغير المناخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يختبر فيه إيلون ماسك وجيف بيزوس صواريخ عملاقة يمكنها نقل البشر إلى الكوكب الأحمر.

هاجم باراك أوباما أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس بقوله إن الأرض ستكون أكثر ملاءمة للعيش من الكوكب الأحمر "حتى بعد حرب نووية".

وفي حديثه يوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي السابق إن "أباطرة وادي السيليكون، الذين يقوم الكثير منهم ببناء سفن الفضاء"، يجب أن يركزوا على إنقاذ الأرض بدلاً من الاستثمار في نقل البشر إلى الفضاء.

"عندما أسمع بعض الناس يتحدثون عن خطة استعمار المريخ لأن بيئة الأرض قد تصبح متدهورة للغاية لدرجة أنها تصبح غير صالحة للعيش، أنظر إليهم، ما الذي تتحدث عنه؟" قال أوباما في افتتاح قمة POwR.Earth لعام 2024 في باريس لكل بارون.

وقال: "حتى بعد حرب نووية، ستكون الأرض أكثر ملاءمة للعيش من المريخ، وحتى لو لم نفعل أي شيء بشأن التغير المناخي، فإنها ستظل تحتوي على الأكسجين - وبقدر ما يمكننا أن نقول، فإن المريخ لا يحتوي على ذلك".

وشدد أوباما على أن تطوير استكشاف الفضاء يجب أن يستمر من أجل المعرفة والاكتشاف.

ولكن عندما يتعلق الأمر بنقل البشر إلى الفضاء الخارجي، قال أوباما: "أفضل أن نستثمر في رعاية هذا الكوكب هنا".

وقال: "لقد صممنا لهذا المكان، وسيكون من الجيد لو حافظنا على هذا المكان بطريقة صالحة للعيش".

تظهر الصورة مركبة Starship مكدسة بالكامل على منصة الإطلاق الخاصة بها.

تظهر الصورة مركبة Starship مكدسة بالكامل على منصة الإطلاق الخاصة بها. وقال إيلون ماسك، الأربعاء، إن الصاروخ "جاهز للإطلاق" في رحلته الثانية المتكاملة بالكامل، في انتظار الموافقة التنظيمية. سبيس اكس

جاءت هذه التعليقات قبل يوم واحد من سعي شركة SpaceX التابعة لشركة Musk إلى اختبار صاروخها الضخم Starship للمرة الثالثة. النموذج الأولي للصاروخ، والذي يعد جزءًا مهمًا من خطة ماسك لاستعمار الكوكب الأحمر، فشل في محاولاته السابقة.

وكان الملياردير قد قال في وقت سابق إنه يريد إرسال ملايين البشر إلى المريخ بحلول عام 2050، وأنه من "المحتمل للغاية" أن يهبط البشر على الكوكب الأحمر خلال العقد المقبل.

تخطط شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس لاختبار صاروخها الضخم، New Glenn، لأول مرة في أغسطس من هذا العام.

يمكن أن يتنافس الصاروخ مع Starship في خطط ناسا للعودة إلى القمر قبل التوجه إلى المريخ.

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون العام الماضي إنه يرى إمكانات أكبر في وضع البشر في محطات فضائية عملاقة بدلاً من إرسالهم إلى كوكب آخر.