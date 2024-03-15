شباب الصحفيين عن مبادرة "معك في رمضان" لإفطار الصائمين: شكرا وزارة الداخلية

أشادت جبهة شباب الصحفيين بمبادرة "كلنا واحد..معك في رمضان"التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الافطار وأيضا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: شكرا وزارة الداخلية التي تسعي بكل الطرق إلي تخفيف الأعباء على المواطنين وهذا النهج الوطني ليس غريبا ولا جديدا على من يقدموت البطولات والتضحيات حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه

اضاف طواله: حرص وزارة الداخلية على إطلاق مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية منذ 16فبراير الماضي والمستمرة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل إلى 40% وبجودة عالية ثم إطلاق القوافل الإنسانية للأسر الأكثر احتياجا لاسيما المرأة المعيلة في عدد من المحافظات ثم مؤخرا مبادرة "معك في رمضان" يؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم اوجة الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطن البسيط البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل اقتدار وتميز

أشار رئيس الجبهة إلي أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" تحول إلى منهج عمل ودستور حياة وزارة الداخلية في دولة, 30يونيو الجديدة