ماكدونالدز تعاني من انقطاع التكنولوجيا على مستوى العالم

عانت شركة ماكدونالدز من عطل في النظام يوم الجمعة مما جعل العملاء في بعض أنحاء العالم غير قادرين على طلب الطعام.

“نحن على علم بانقطاع التكنولوجيا، مما أثر على مطاعمنا؛ وقال متحدث باسم ماكدونالدز: "يتم الآن حل المشكلة". "نشكر العملاء على صبرهم ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر."



وأضاف المتحدث أن الحادث “لا علاقة له بحدث يتعلق بالأمن السيبراني”.

تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي لأول مرة من قبل الوحدة الأسترالية لسلسلة الوجبات السريعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي قالت إنها تعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. في حوالي الساعة 6.45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، قالت ماكدونالدز أستراليا على X أن معظم مطاعمها قد أعيد فتحها.

توجهت شركة ماكدونالدز اليابان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقول إن العمليات في المتاجر في جميع أنحاء البلاد تم تعليقها مؤقتًا. وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج قد سببه لعملائنا".



على موقع Downdetector، وهو موقع ويب يتتبع الأوقات التي تواجه فيها التطبيقات ومواقع الويب صعوبات فنية، كان هناك ارتفاع في التقارير عن مشكلات في تطبيق ماكدونالدز في أستراليا حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.



كان هناك أيضًا ارتفاع كبير في التقارير حول المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في المملكة المتحدة في نفس الوقت تقريبًا، مع وجود تقارير أخرى عن المشكلات في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وفقًا لـ Downdetector. وأظهرت خريطة على الموقع الإلكتروني أيضًا انقطاعات التيار التي تم الإبلاغ عنها في مدن أمريكية مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وفينيكس وسياتل.

لدى ماكدونالدز حوالي 40 ألف مطعم حول العالم. ويوجد ما يزيد قليلاً عن 1000 مطعم في أستراليا، ويوجد أكثر من 1450 مطعمًا في المملكة المتحدة. ويوجد في اليابان ما يقرب من 3000 مطعم، مما يجعلها واحدة من أكبر أسواق ماكدونالدز.