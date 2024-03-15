منتخب الكرة الطائرة يفوز على الكاميرون في دورة الألعاب الإفريقية

واصل منتخب مصر للكرة الطائرة رحلة الفوز في دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 في ثاني جولاته بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وحقق منتخب الكرة الطائرة الفوز على الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25 – 19 لصالح مصر ثم 26-24 لصالح الكاميرون وحسم الفراعنة الشوط الثالث بنتيجة 25-22 وفي الشوط الرابع خسر الفراعنة بنتيجة 25-23 ثم الشوط الأخير حسمه المنتخب الوطني بنتيجة 16-14.

وكان المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مباريات الفريق في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

ووقع منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانية بجانب الكاميرون و نيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا»، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية «الأوكسا».