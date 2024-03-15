أبوظبي تجري محادثات للاستثمار في مشروع رقائق OpenAI

تجري شركة استثمارية جديدة في أبو ظبي محادثات لدعم مشروع الرقائق الطموح لشركة OpenAI، في أحدث جهد تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح وسيطًا عالميًا قويًا في تطوير الذكاء الاصطناعي.

تجري MGX الممولة من الدولة مناقشات في مرحلة مبكرة حول صفقة تمويل مع OpenAI، وفقًا لشخصين على دراية بالمناقشات. ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية الناشئة، سام ألتمان، إلى إطلاق شركة لأشباه الموصلات لتقليل اعتمادها على الرقائق المتطورة التي تصنعها شركة إنفيديا.



تراوحت تقديرات ألتمان وآخرين لتكلفة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من مئات المليارات من الدولارات إلى ما يصل إلى 7 تريليونات دولار على مدى السنوات المقبلة.

مثل هذه الأرقام تكلف أصحاب رأس المال الاستثماري التقليديين في مجال التكنولوجيا، ما يدفع المجموعة إلى الاقتراب من الدول القومية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر أن شركة OpenAI تجري أيضًا محادثات مع شركة Temasek المدعومة من سنغافورة بشأن صفقة تمويل.

MGX، وهو صندوق يركز على الذكاء الاصطناعي تم إطلاقه هذا الأسبوع، يرأسه مستشار الأمن القومي الإماراتي القوي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وتراهن الدولة على أن ثروتها وموارد الطاقة الوفيرة والدعم السياسي من قيادة الدولة الاستبدادية يمنحها السبق في السباق لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

وقال شخص مطلع على الصندوق: "إنهم يتطلعون إلى إنشاء هيكل يضع أبوظبي في مركز استراتيجية الذكاء الاصطناعي هذه مع شركاء عالميين حول العالم".

صرح وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، عمر سلطان العلماء، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك - الذي أطلق شركة xAI، وهي شركة تقوم ببناء نماذج الذكاء الاصطناعي في محاولة لمنافسة OpenAI - كان مهتمًا أيضًا بشراكات مع الدولة الخليجية.

قال أولاما: "أراه [مسك] يفعل شيئًا [متعلقًا بالذكاء الاصطناعي] هنا"، مضيفًا أنه التقى بالملياردير لأول مرة في عام 2017 وقد فعل ذلك عدة مرات منذ ذلك الحين. قال أولاما: "لا أعتقد أنه بعيد المنال بالنسبة له أن يفعل شيئا هنا". "سوف يملي الاقتصاد ما سيفعله هو وآخرون هنا.

ويشرف الشيخ طحنون، شقيق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على إمبراطورية مترامية الأطراف بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة السيادية بالإضافة إلى شركات خاصة.

وهو يرأس مجموعة G42، وهي مجموعة من الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي يدعمها صندوق الاستثمار السيادي في أبو ظبي مبادلة، وتفتخر بشراكات مع OpenAI وMicrosoft وCerebras.

ومن خلال إنشاء MGX، بالشراكة مع G42 ومبادلة، قال الشيخ طحنون في بيان إن أبوظبي تعمل على إنشاء "بطل وطني" للذكاء الاصطناعي من شأنه أن "يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كموطن ونظام بيئي لأفضل المواهب التكنولوجية والمستثمرين والخبراء". رجال الأعمال".

لقد انجذب كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألتمان ورئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إلى طموح دولة الإمارات العربية المتحدة وقوتها المالية. وكانت الدولة الخليجية من أوائل الدول المحركة في هذه الصناعة الناشئة، حيث عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2017 وافتتحت أول جامعة للدراسات العليا في العالم تركز على الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بعامين. قال ألتمان في إحدى الفعاليات التي أقيمت في أبو ظبي العام الماضي إن الدولة "كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي منذ أن كان الأمر رائعًا".

وقال أولاما إن البلاد لديها أيضًا "تراكم" في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) باهظة الثمن من Nvidia، وهي أشباه الموصلات المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.

وقال وزير الذكاء الاصطناعي: "نحن بحاجة إلى زيادة المخزون باستمرار لتتناسب مع طموحاتنا والاتجاه الذي نسير فيه". "[T]سيكون هناك تدفق مستمر للاستثمارات من الإمارات في هذا المجال".



ومع ذلك، تطلبت خطط الإمارات العربية المتحدة أيضًا التعامل مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعلى وجه الخصوص، أثارت واشنطن مخاوف بشأن مجموعة G42 وعلاقاتها بالشركات الصينية بما في ذلك شركة هواوي، التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

وزار الشيخ طحنون واشنطن في يونيو، حيث ناقش قضايا من بينها "أهمية بناء أنظمة تكنولوجية موثوقة"، بحسب البيت الأبيض. بعد رحلته، اتخذت الإمارات العربية المتحدة قرارًا استراتيجيًا بإعطاء الأولوية للوصول إلى شركاء التكنولوجيا الأمريكيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على تفكير القيادة.

ومنذ ذلك الحين، قطعت مجموعة G42 علاقاتها مع شركائها في الصين وباعت استثماراتها في البلاد - وقد رحب بالخطوة الأخيرة مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، والذي كان منتقدًا صريحًا للشركة التي يقع مقرها في أبو ظبي.

وقال أولاما إن الإمارات لم تتخذ قرارا سياسيا لتفضيل الولايات المتحدة على الصين في أي مشروع متعلق بالذكاء الاصطناعي. “ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة مفادها أننا سنعمل مع شريك واحد فقط. . . إنه الاقتصاد دائمًا."

وأضاف: “نريد أن نتأكد من تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل، ويمكن أن تساعدنا على المدى الطويل، وتكون مسؤولة ويقودها الإماراتيون إذا استطعنا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نعمل مع أفضل شريك على مستوى العالم.