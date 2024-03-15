الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آرسنال: بايرن ميونخ فريق متمرس ونحلم بلقب دوري الأبطال

ايدو المدير الرياضي
ايدو المدير الرياضي لآرسنال

علق البرازيلي إيدو المدير الرياضي لفريق آرسنال الإنجليزي على نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا موسم 2023-2024.

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قمة مثيرة بين آرسنال وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت القرعة عن مواجهة آرسنال لنظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة نارية لحساب دور الـ 8 بالبطولة على ان يتأهل الفائز من هذا اللقاء لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

وقال ايدو في تصريحات تليفزيونية عقب إنتهاء مراسم القرعة: “ نحن سعداء بالتواجد في هذا الدور بعهد غياب استمر لسنوات وستكون مواجهة جميلة أمام بايرن ميونخ سنستمتع بها جميعاً ”.

وأكمل: “ بالطبع بايرن ميونخ فريق قوي وهو متمرس للغاية في هذه الادوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا ”.

وأتم: “ لكن نحن على اتم الاستعداد في الوقت الحالي ونلعب بنسق تصاعدي وسنكون جاهزون لخوض هذه المباراة، كما أننا نحلم بالطبع بحصد اللقب ”.

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