آرسنال: بايرن ميونخ فريق متمرس ونحلم بلقب دوري الأبطال

علق البرازيلي إيدو المدير الرياضي لفريق آرسنال الإنجليزي على نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوروبا موسم 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن مواجهة آرسنال لنظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة نارية لحساب دور الـ 8 بالبطولة على ان يتأهل الفائز من هذا اللقاء لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

وقال ايدو في تصريحات تليفزيونية عقب إنتهاء مراسم القرعة: “ نحن سعداء بالتواجد في هذا الدور بعهد غياب استمر لسنوات وستكون مواجهة جميلة أمام بايرن ميونخ سنستمتع بها جميعاً ”.

وأكمل: “ بالطبع بايرن ميونخ فريق قوي وهو متمرس للغاية في هذه الادوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا ”.

وأتم: “ لكن نحن على اتم الاستعداد في الوقت الحالي ونلعب بنسق تصاعدي وسنكون جاهزون لخوض هذه المباراة، كما أننا نحلم بالطبع بحصد اللقب ”.