تألق عيسى ودين فى منافسات برو جولف تور الدولية للمحترفين

شهدت منافسات الجولة الخامسة من بطولة برو جولف تور الدولية للمحترفين للجولف تألق ثنائى منتخب مصر الوطنى عيسى ابو العلا ودين نعيم والتى اختتمت فعالياتها بملاعب نادى جولف اليجريا بمدينة السادس من اكتوبر.

وسجل الثنائى عيسى ودين حضورا قويا بين 115 لاعبا شاركوا فى المنافسات من مختلف بلدان العالم.

واستطاع عيسى ابو العلا ودين نعيم التأهل إلى نهائيات تلك الجولة بعدما سجل عيسى 5 ضربات تحت المعدل ودين نعيم 3 ضربات تحت المعدل بعد إنتهاء اليوم الثانى والفاصل فى التأهل للنهائيات ليحجزا مكانهما وسط الكبار.

وفى اليوم الثالث والاخير واصل ثنائى منتخبنا التألق وانهى عيسى المنافسات فى الترتيب الثانى عشر مسجلا 6 ضربات تحت المعدل وبفارق ثلاث ضربات فقط عن صاحب المركز الخامس.

وحل دين نعيم فى المركز 22 مكرر من بين 46 لاعبا بعدما انهى اليوم الثالث والاخير مسجلا 3 ضربات تحت المعدل.

فيما حقق اللقب اللاعب السويسرى سيدريك جوجلير مسجلا 12 ضربة تحت المعدل وبفارق ضربة واحدة عن الوصيف السلوفاكى تاديس تيتاك الذى سجل 11 ضربة تحت المعدل.

من جهة أخرى اشاد اللاعبون بملعب جولف اليجريا ذو المواصفات العالمية وبالتنظيم المصرى المتميز من جانب فريق العمل بالنادى الذى بذل مجهودات هائلة للخروج بالحدث الدولى على افضل ما يكون.

وتنطلق الجولة السادسة فى نادى جولف نيو جيزة يوم الاحد المقبل وتستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 119 لاعبا يمثلون أكثر من 25 دولة من مختلف انخاء العالم فى مقدمتهم سويسرا والمانيا وايطاليا واسبانيا وانجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها.