أحدث وحدة معالجة مركزية لسطح المكتب من Intel تصل إلى 6.2 جيجا

لقد حطمت Intel للتو رقماً قياسياً آخر في السرعة عندما يتعلق الأمر بوحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب. قدمت الشركة للتو وحدة المعالجة المركزية Core i9-14900K، والتي يمكن أن تصل إلى 6.2 جيجا هرتز دون رفع تردد التشغيل، مما يجعلها أسرع معالج سطح مكتب متاح للمستهلكين. فعلت الشركة نفس الشيء في العام الماضي، لكن تلك الشريحة وصلت إلى الحد الأقصى عند 6 جيجا هرتز.

بالإضافة إلى سرعة وحدة المعالجة المركزية التي حطمت الأرقام القياسية، يتميز معالج i9-14900KS ببنية مكونة من 24 نواة/32 خيط و36 ميجابايت من تقنية Smart Cache الخاصة بشركة Intel، والتي تتقاسم ذاكرة التخزين المؤقت بين النوى المختلفة. تقول Intel إن هذا سيسمح "بأداء قوي في أعباء عمل الألعاب وإنشاء المحتوى".

تستفيد الشريحة أيضًا من أداة تعزيز السرعة الحرارية من Intel، وهي ميزة موجودة في رقائق Intel Core من الجيل الحادي عشر وما بعده والتي تعمل على زيادة تردد الساعة بمقدار 100 ميجاهرتز عندما تكون درجة الحرارة أقل من 70 درجة مئوية، أو 158 درجة فهرنهايت. بمعنى آخر، تأكد من أن نظام التبريد الخاص بك في مكانه الصحيح.

أما بالنسبة للمقاييس، فقد وعدت الشركة بأن اللاعبين سيستمتعون بأداء أفضل بنسبة تصل إلى 15 بالمائة وأن منشئي المحتوى يجب أن يتمتعوا بزيادة في الأداء بنسبة 73 بالمائة عند الانخراط في سير عمل مكثف للحوسبة. يتوافق i9-14900KS مع اللوحات الأم Z790 وZ690، لكن Intel توصي بأحدث BIOS لضمان أفضل النتائج.

يتوفر Core i9-14900KS الآن ويبدأ بسعر 700 دولار. إنه متوفر لدى تجار التجزئة التقليديين كمنتج معبأ وسيتم دمجه في الأنظمة من شركاء الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) في المستقبل القريب. تواصل إنتل التركيز على السرعة الأولية، بدلاً من الذكاء الاصطناعي، وهو ما كان ملحوظًا خلال إعلانات المنتجات لهذا العام.