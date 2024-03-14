SpaceX تنجح في الإطلاق التجريبي الثالث لمركبة Starship

كانت شركة SpaceX تأمل أن تكون المرة الثالثة هي السحر عندما حاولت إجراء اختبار آخر لصاروخ Starship الخاص بها. لقد سارت عملية الإطلاق الثالثة بشكل جيد بالفعل، حيث تم إطلاق المركبة الفضائية بنجاح في الساعة 4:25 مساء. بعد وقت قصير من الإطلاق، أكملت بنجاح عملية الفصل الساخن عن Super Heavy Booster، ونجحت المركبة الفضائية في إشعال محركات المرحلة الثانية من رابتور. إنها تتجه حاليًا ومن المقرر إعادة إضاءة محركات رابتور بعد حوالي 40 دقيقة من الإقلاع الأولي. في هذه الأثناء، دخل المعزز الثقيل للغاية في هبوط شبه متحكم فيه؛ لم يتم إعادة إشعال محركاتها بالكامل كما هو مخطط لها قبل الهبوط. يجب أن نسمع المزيد عما نجح وما لم ينجح في تلك المرحلة من الاختبار بمجرد الانتهاء من كل شيء.

في حين قالت شركة SpaceX أن كلا من الصاروخ والمركبة الفضائية نفسها سيعودان إلى الأرض بـ "السرعة النهائية"، مما يجعل أي استرداد لهما مستحيلًا، يبدو أن المركبة الفضائية نفسها لم تتمكن من الهبوط. بناءً على البيانات الأولية، يبدو أن المركبة الفضائية تحطمت أثناء إعادة الدخول. وكما هو الحال مع الداعم، ينبغي أن نسمع المزيد عن التفاصيل وراء المصير النهائي للسفينة قريبًا.

قبل الانفصال، تمكنا من رؤية بعض اللقطات الدرامية لبداية عودة المركبة الفضائية:



انتهت المحاولتان السابقتان بالفشل، على الرغم من وصول المركبة الفضائية إلى الفضاء في الجولة الثانية. يتم فتح نافذة إطلاق مدتها 110 دقيقة لآخر محاولة في الساعة 3 مساء. بدأ البث المباشر الذي يغطي عملية الإطلاق في حوالي الساعة 3:50 مساء، ويمكنك متابعته هنا على X.



سمحت هيئة الطيران الفيدرالية بإجراء اختبار الطيران المداري SpaceX Starship Super Heavy Orbital 3 بعد ظهر الأربعاء. وقالت الوكالة في بيان لموقع Engadget إن Space X "استوفى جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسات والمسؤولية المالية".

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية المركبة الفضائية لعدة أسابيع قبل الرحلة التجريبية الثانية حتى اتخذت الشركة 63 "إجراءً تصحيحيًا". تسبب الإطلاق الأول في نشوب حريق في حديقة عامة وأدى إلى رفع دعوى قضائية من قبل الجماعات البيئية.

إلى جانب البناء على الاختبارات السابقة، هناك عدد من الأهداف "الطموحة" التي وضعتها شركة SpaceX في ذهنها لهذا الإطلاق. تهدف الشركة إلى تنفيذ أول عملية إعادة إضاءة لمحرك رابتور في الفضاء، إلى جانب ضمان نجاح صعود كلا المرحلتين، وفتح وإغلاق باب الحمولة، وإجراء إعادة دخول متحكم فيها. طارت المركبة الفضائية في مسار جديد وسقطت في المحيط الهندي. قالت شركة SpaceX إن مسار الرحلة المحدث أتاح لها الفرصة لتجربة أشياء جديدة مثل احتراق المحرك في الفضاء مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة.