ميتا تحدد موعدًا لقتل CrowdTangle

شهدت CrowdTangle حل فريقها في عام 2021، وانقطعت تسجيلات المستخدمين الجدد في عام 2022، والآن سيتم إغلاق الموقع رسميًا في 14 أغسطس، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. استخدم الصحفيون والأكاديميون على حد سواء CrowdTangle لدراسة تدفق المحتوى على فيسبوك وإنستغرام، بما في ذلك نظريات المؤامرة والأخبار المزيفة. تعد شركة Meta، التي اشترت الشركة في عام 2016، واختيار إغلاق الشركة خطوة غير مفاجئة تمامًا نظرًا لأنها كانت مصدرًا للعديد من إخفاقات تكتل وسائل التواصل الاجتماعي.

ستحل أداة تسمى Meta Content Library محل CrowdTangle، ولكن لا يمكن استخدامها إلا للأكاديميين والباحثين غير الربحيين. هذا صحيح، لا يمكن للمؤسسات الإخبارية الربحية التقدم بطلب للحصول على ما يبدو وكأنه نسخة مخففة من CrowdTangle. تدعي Meta أن مكتبة المحتوى الخاصة بها – والتي تعد رد الشركة على قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي – تحتوي على ميزات جديدة مثل البيانات المتعلقة بالتعليقات العامة والبحث في المحتوى بناءً على المشاهدات. ومع ذلك، وجد المختبرون الأوائل أنه يفتقر إلى بيانات النشاط المستندة إلى الجغرافيا أو القدرة على تنزيل البيانات من المنشورات العامة.

من المؤكد أن ميتا والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يستفيدان من الحد من مقدار ما يمكن للناس - وخاصة المراسلين - الاطلاع عليه حول أفعالهم. لقد نشرنا مؤخرًا بحثًا عميقًا في قرارات زوكربيرج الخطيرة، بما في ذلك مخالفة تحذيرات الخبراء والتدخل شخصيًا لمنع فرض حظر على مرشحات الجراحة التجميلية في Instagram. تشمل الفظائع الأخرى تحت مراقبته خوارزمية التوصية في Instagram التي تروج لمحتوى يعرض الاستغلال الجنسي للأطفال ورفض الطلبات المقدمة من كبار المساعدين بشكل منتظم لزيادة إعطاء الأولوية للسلامة. ثم، في المحكمة، ادعى محاموه أنه لا ينبغي أن يتحمل أي مسؤولية عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالضرر الذي تسببه منصات ميتا.