أمازون تقدم إعلانات باهظة الثمن لمنتجات لا يمكن شراءها فعليًا

قد يكون من المزعج جدًا النقر فوق إعلان أمازون في نتائجك فقط لتكتشف أن المنتج الذي تريده لا يمكن شحنه إلى مكانك. الآن، تخيل أنك صاحب النشاط التجاري الصغير الذي يتم تحصيل رسوم منه مقابل هذه الإعلانات. (انسوا الشركات وشركات الشحن، أعلم أنكم جميعًا تكرهونها.) ها أنت ذا، تعتقد أنك ستحقق أرباحًا بناءً على مقدار الإجراء الإعلاني الذي تحصل عليه. باستثناء أن تلك الإعلانات لا تُترجم إلى مبيعات، لأن أمازون كانت تقدمها للأشخاص الذين لا يستطيعون حتى شراء منتجاتك. يبدو أن هذا ما حدث لبائع واحد على الأقل أخبر بلومبرج أنه تم تحصيل مبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و300 ألف دولار مقابل الإعلانات المقدمة لسكان كاليفورنيا، حيث لا يمكنه بيع عناصر كمبيوتر الألعاب المتقدمة الخاصة به.

توقف البائع عن الشحن إلى كاليفورنيا بسبب لوائح استهلاك طاقة الكمبيوتر الشخصي في الولاية، والتي تتطلب منه الحصول على تقارير مختبرية مكلفة لمنتجاته. لكن يبدو أن النظام الآلي لشركة أمازون استمر في الإعلان عن منتجاته هناك، ويُزعم أنه نفى وجود مشكلة عندما أبلغ عن المشكلة وتابع الأمر لعدة أسابيع. منذ أن تم توجيه الاتهام إليه بالآلاف، ورد أن البائع، الذي يوظف 80 شخصًا في فيرجينيا لتجميع أجهزة كمبيوتر مخصصة، لم يحقق أي ربح في نوفمبر وديسمبر ويناير.

وقد أقرت أمازون بالمشكلة في بيان أرسل إلى موقع Engadget. وأخبرتنا أنها حققت في الأمر ووجدت أنها لم تؤثر إلا على "جزء صغير" من البائعين. وقالت أيضًا إنها اعتذرت بالفعل للبائع الذي تحدث إلى بلومبرج وأن الشركة بصدد إعادة مبلغ 15000 دولار له. وهذا جزء صغير من مئات الآلاف التي قال البائع إنه فقدها، لكن أمازون تقول إنها لم تقدم سوى "جزء صغير جدًا" من قوائمه لسكان كاليفورنيا. وقال المتحدث: "سوف نتصل بالمثل ونعيد أموال أي بائعين متأثرين، ونقوم بتحديث عملياتنا لضمان عدم فرض رسوم على أي من هذه الإعلانات في المستقبل".

لا يستطيع نظام الإعلانات الخاص بالشركة بشكل عام استهداف الإعلانات جغرافيًا مثل إعلانات Google، لأنه يركز على مطابقة المشترين مع علامات تجارية أو منتجات معينة قد يهتمون بها. كما لا يمكنه التأكد من أن المنتج الذي يعلن عنه يتوافق مع لوائح الدولة و وبالتالي يمكن شحنها إلى سكانها. وكما تشير بلومبرج، فهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أمازون مشكلة تتعلق بإعلاناتها. في العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة، وكان أحد اتهامات الهيئة التنظيمية هو أنها "تعمد زيادة الإعلانات غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى تفاقم جودة البحث". كشف تقرير صدر بعد الدعوى القضائية أن أمازون يمكنها إبرام صفقات مع شركات أخرى للتأكد من أن قوائمها خالية من الإعلانات غير المرغوب فيها، ولهذا السبب قد تبدو صفحات منتجات Apple الرسمية أكثر نظافة وأقل فوضى مقارنة بمنافسيها.