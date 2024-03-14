منتخب المصارعة يتوج ب11 ميداليات ذهبية في منافسات أول ايام بطولة أفريقيا للناشئين بالإسكندرية

حقق منتخب مصر للمصارعة الرومانية 7 ميداليات ذهبية وكأس المركز الأول بمنافسات اليوم الأول ببطولة أفريقيا والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

وحصد منتخب مصر خلال منافسات اليوم الأول ببطولة أفريقيا للناشئين 10 ميدالية متنوعة منها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية .



وحقق الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية كل من: زياد محمد في منافسات وزن 48كجم و عمر احمد في منافسات وزن 51 كجم وعمرو عطية في منافسات وزن 55 كجم و محمد عزت في منافسات وزن 60 كجم وشعبان محمد شعبان في منافسات وزن 65كجم وسامي محمد في منافسات وزن 71 كجم وعلي محمد في منافسات وزن 80 كجم و زياد عادل في منافسات وزن 92 كجم.

وحقق الميدالية الفضية كل من: محمد عماد في منافسات وزن 45 كجم وحسام محمد في منافسات وزن 110 كجم.

بينما حقق منتخب النشئات 5 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الاول للمصارعة النسائية بواقع 4 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة.

وحقق الميدالية الذهبية في منافسات المصارعه النسائية كل من: مريم احمد في منافسات وزن 43كجم وملك فوزي في منافسات وزن 57 كجم ومرام محمد في منافسات وزن 65 كجم و ملك عادل في منافسات وزن 73.

وجاءت البرونزية عن طريق ريتاج هاني في منافسات وزن 49 كجم.