ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ في الشوط الأول

يتقدم فريق ليفربول على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المقامة على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل داروين نونيز وكلارك الهدفان الأول والثاني لفريق ليفربول في الدقيقتين 7، و8، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني ومن بعده زميله كودي جاكبو في الدقيقتين 10، 14، بينما قلص الفارق اللاعب فيليكو بيرمانشيفيتش بهدف لسبارتا براغ قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي ، جو جوميز ، كوانساه ، أندرو روبرتسون

الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول خارج أرضه بخماسية مقابل هدف وحيد على ملعب ستاديون ليتنا، سجلها أليكسيس ماك اليستير من ضربة جزاء وداروين نونيز "هدفين" ولويس دياز و دومينيك سوبوسلاي.