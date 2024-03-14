Epic تتهم Apple بانتهاك أمر المحكمة

لقد اتهمت Epic Games شركة Apple بالفعل بـ "الامتثال الضار" لقوانين المنافسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهي الآن تقدم نفس الادعاء في الولايات المتحدة. وفي ملف قانوني جديد، اتهمت شركة آبل بعدم الامتثال لحكم عام 2021 الذي سمح للمطورين بتجاوز خصم آبل بنسبة 30 بالمائة من المدفوعات داخل التطبيق ويطلب من المحكمة تنفيذ الأمر الزجري الأصلي.

بمجرد رفض المحكمة العليا الاستماع إلى استئناف الحكم، أصدرت شركة Apple إرشادات منقحة، مما أجبر المطورين على التقدم بطلب للحصول على "استحقاق"، مع الاستمرار في تقديم خيار الشراء من خلال نظام الفوترة الخاص بشركة Apple. علاوة على ذلك، لا تزال شركة أبل تتقاضى عمولة بنسبة 27% على أي مبيعات تتم من خلال روابط لأنظمة الدفع الخارجية (أو 12% للمشاركين في برنامج iOS Small Business).

جادلت Epic بأن هذه الرسوم "تماثل في الأساس" الرسوم التي تفرضها باستخدام نظام الدفع داخل التطبيق (IAP) الخاص بها. ولتحقيق هذه الغاية، اتهمت الشركة بعدم الامتثال للأمر، حيث جعلت الرسوم الروابط "غير قابلة للاستخدام تجاريًا".

وقالت أيضًا إن شركة Apple تتطلب "نمط زر عادي" للروابط الخارجية وهو "ليس زرًا على الإطلاق" وينتهك الأمر القضائي الذي يجبر Apple على إزالة القيود المفروضة على "توجيه" المستخدمين إلى أزرار الدفع البديلة أو الروابط الخارجية أو غيرها من العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ". وأضافت أن شركة آبل انتهكت الأمر الزجري بطريقة ثالثة من خلال منع التطبيقات متعددة المنصات مثل Minecraft من عرض روابط الدفع الخارجية. تضمنت Epic تصريحات من مطورين آخرين بما في ذلك Paddle وDown Dog.

وجاء في الوثيقة: "هدف شركة آبل واضح: منع شراء البدائل من تقييد الرسوم الفائقة التنافسية التي تجمعها عند شراء السلع والخدمات الرقمية". "إن ما يسمى بامتثال Apple هو أمر زائف. ولذلك تسعى Epic إلى الحصول على أمر (1) العثور على Apple في ازدراء مدني، (2) مطالبة Apple بجعل سياساتها متوافقة على الفور مع الأمر الزجري و (3) مطالبة Apple بإزالة جميع الإجراءات المناهضة للأمر القضائي. الأحكام التوجيهية في المبدأ التوجيهي 3.1.3."

وقالت شركة آبل سابقًا إنها امتثلت للأمر القضائي بقواعد جديدة تسمح بأزرار أو روابط دفع بديلة في التطبيقات، ومن خلال السماح للمطورين "بالتواصل مع العملاء من خلال نقاط الاتصال التي تم الحصول عليها طوعًا من العملاء من خلال تسجيل الحساب داخل التطبيق".