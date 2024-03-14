مربع الخطر في كفر الشيخ..قمامة ومجاري وتكاتك وشوارع مكسورة بدسوق

شكوى لوزير التنمية المحلية..

قمامة في كل مكان..مجاري.. شوارع مكسورة وتكاتك تسيطر على الميادين والشوارع الرئيسية.كل هذا واكثر يحدث في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ علي مرأى ومسمع من مجلس المدينة فمشاكل وأزمات المواطنين في واد والمسئولين في واد أخر.



قال هيثم طواله من أبناء مدينة دسوق:كنت حزين جدا اثناء زيارتي الى مدينة دسوق ووجدت هذا الكم الهائل من المشاكل التي تؤرق حياة الأهالي وسط حالة شديدة من اللامبالاة وتكبير الدماغ من رئيس المدينة ونوابة الذين جعلوا إذنا من طين واخري من عجين.



اضاف طواله: القمامة في كل مكان والمجاري تغرق الكثير من الشوارع المكسورة المهملة والتكاتك تسيطر بطريقة مستفزة وملفتة للنظر على الميادين والشوارع الرئيسية بدون رخصة أو أوراق بالإضافة إلى الخطر الدائم الذي يهدد حياة المواطنين من المزلقانات فهي مصيدة الموت حيث لا يوجد عليها أي رقابة وخاصة مزلقان كوبري عتريس والبدالة وتحدث مشاكل يومية تتحول الى معارك ضارية بالأيدي والشوم.



أشار هيثم طواله إلي إن أهالي دسوق حملوني رسالة إلي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للبحث عن حلول سريعة لهذه الكوارث التي تدمر حياتهم ومحاسبة كل المتقاعسين عن أداء واجبهم تجاه المواطن.

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