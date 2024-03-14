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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

انطلاق مهرجان الألعاب الصيفية لعام 2024 في 7 يونيو

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام النسخة الخامسة من Summer Game Fest هذا العام والآن نعرف متى سيقام العرض الرئيسي. تم تعيين البث لمدة ساعتين من المقطورات والضجيج والإعلانات وتحديثات اللعبة يوم السبت يونيو الساعة 12 صباحا. 

سيتم بث عرض SGF مرة أخرى مباشرةً من مسرح YouTube في لوس أنجلوس مع جمهور مباشر. سرعان ما أصبح الحدث الذي يديره Geoff Keighley أحد الأحداث الرئيسية في تقويم صناعة الألعاب، حيث تم الإعلان عن العديد من المشاريع البارزة، الكبيرة والصغيرة، هناك.

مع توقف E3 تمامًا الآن، يمكن لـ SGF أن يأخذ مكان المعرض كمرساة لأحداث الألعاب المختلفة التي تقام عادةً في أوائل يونيو. سيتم عرض الأموال الذكية في عرض Xbox يوم الأحد التالي، على سبيل المثال.

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