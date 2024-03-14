فيليبس تطرح شاشات 100 هرتز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في الحياة، الخير المعقول ليس بالضرورة هو الأسرع والأكثر تكلفة، وفقًا لذلك تفكر شركات مثل "فيليبس" في الحلول التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجاتك اليومية، حيث تعكس مجموعات الشاشات لدينا هذا المفهوم كلياً، لذلك تظهر تجاربنا وأبحاثنا أن بعض مواصفات الشاشة التي تمثل أفضل قيمة مقابل أموالك، مصممة لغالبية استخداماتك النموذجية، إذ تم تصنيع شاشات "فيليبس" 100 هرتز (100Hz Philips) بعناية فائقة، مع مزيج من المميزات والمواصفات ، لتناسب كل احتياجاتك، مما يجعلها مثالية للدراسة والعمل والألعاب.

لماذا تعد شاشة (100 هرتز) هي الخيار الأفضل بالنسبة لك

وبفضل الدقة المثلى ومعدلات التحديث 100 هرتز (100Hz) ، والموازنة بشكل مثالي وتلقائي مع معدلات الإطارات التكميلية، ستحصل على إنتاجية محسنة وزوايا مشاهدة واسعة وتقليل اهتزاز الشاشة للحصول على تجربة مشاهدة وألعاب أنيقة وسلسة وخالية من العيوب، إلى جانب عرض واضح للكائنات المتواجدة في الألعاب بشكل أكثر سلاسة، ويمكن تحقيق هذا الأداء بكافة مميزاته باستخدام الهاردوير والملحقات وبطاقات الرسومات الموجودة ، بدون الحاجة لإجراء عملية تحديثات أو ترقية.

كفاءة العمل

مع طرز شاشات" فيليبس" بمعدل التحديث 100 هرتز (100Hz) ، تدعم تقنية Adaptive-Sync ميزات الـ DRR (معدل التحديث الديناميكي) الجديدة لنظام التشغيل "ويندوز 11"، ومعدل التحديث المتغير ديناميكيا وفقا لمهمتك، وتحقيق التوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة. كما يتيح لك تقليب الصفحات والتمرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى "الكتابة بالحبر" الأكثر سلاسة في العديد من تطبيقات "مايكروسوفت" و"أدوبي"، وإنهاء تصميمات CAD / CAM وجدول البيانات والمستندات ومشروعات التصميم دون عناء وفي الوقت المحدد، وبفضل التوازن المثالي بين السرعة والكفاءة والأداء ، يمكنك أن تكون آمنا مع العلم أن شاشتك تلبي جميع احتياجاتك في توفير الطاقة، فهي منتجة بشكل تام.

إراحة العين

كما جاءت شاشات " فيليبس" بمميزات عديدة من شأنها إراحة العين، حيث تركز على تنظيم السطوع وتقليل الوميض للحصول على مشاهدة أكثر راحة، بالإضافة إلى تقنية Flicker-Free من "فيليبس" حيث يستخدم إعداد LowBlue Mode من "فيليبس" تقنية ذكية لتقليل الضوء الأزرق الضار على الموجات القصيرة، ويساعد ذلك على حماية العينين من الأضرار، مما يقلل من التأثيرات السلبية على الرؤية مع مرور الوقت، علاوة على ذلك، تعمل تقنيات PowerSensor وLightSensor تلقائيًا على تقليل سطوع الصورة وضبطه لتوفير الطاقة.

خضراء ومستدامة

وتركز شركة "فيليبس" بشكل كبير على المستقبل المستدام، من خلال المبادرات التي تتطلقها مثل مبادرة كفاءة استخدام الطاقة، والتغليف القابل لإعادة التدوير بالكامل، والامتثال للمعايير البيئية الدولية، تؤكد "فيليبس" على على عدم الاعتماد على المواد الضارة مثل الزئبق والهالوجينات وPVC وBFR من خلال الالتزام الصارم بمعايير RoHS لضمان الحد بشكل كبير من المواد السامة أو التخلص منها بالإضافة إلى استخدام مواد التعبئة والتغليف المعاد تدويرها بنسبة 100%، كما تستخدم "فيليبس" أيضًا ما يصل إلى 85% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك في بعض الطرازات المختارة.