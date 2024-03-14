دورة الألعاب الأفريقية.. رفع علم مصر بالقرية الأولمبية بجامعة غانا

رُفِع اليوم الخميس العلم المصري، بالقرية الأولمبية بجامعة غانا، التي تستضيف منافسات دورة الألعاب الأفريقية، أكرا 2023، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

وتواجد أثناء رفع العلم كلًا من الدكتور مصطفى يوسف وزير الشباب والرياضة الغاني، والدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية في غانا وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بالإضافة إلى جميع أعضاء البعثة الإدارية.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 117 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 66 ميدالية ذهبية و 28 ميدالية فضية و 23 ميدالية برونز.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.