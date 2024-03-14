منتخب سيدات الطائرة يهزم جامبيا في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

تمكن المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات من تحقيق الفوز على نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الأفريقية ب أكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتي 23 مارس الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/13

25/11

25/9

يذكر أن منتخب السيدات خسر في لقاء الجولة الأولى أمام تونس بنتيجة 3/1، ولكنه نجح في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، قبل أن يواجه غانا في ثالث المباريات السبت المقبل.

ويتواجد منتخب السيدات في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من تونس وجامبيا وغانا.

وتضم قائمة مصر للسيدات كلًا من:

دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقي مدحت وأية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.