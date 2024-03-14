خبير علاقات دولية: الكثير من الدول الأوروبية تريد وقف الحرب بغزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء هولندا يأتي في سياق عدة دلالات، أولها أن مصر هي مركز القرار وأن كل زعماء العالم ينتقلون إلى القاهرة باعتبار أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط خاصة في ظل التحديات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيره ليس فقط الفلسطينيين ولكن على المنطقة وكل الدول بما فيها الأوروبية.

السيسي يؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يسعى للتأكيد خلال لقاءاته مع قادة العالم للتأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتحرك المصري على المسارات العديدة مثل المسارات الإنسانية بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية ووقف التعنت الإسرائيلي والتأكيد على حل الدولتين ورفض مخطط التهجير القسري.

الرئيس السيسي

وأشار إلى أن هناك تأكيدا أيضا من الرئيس السيسي على المسار الأمني بالعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي ومنع توسع الصراع الإقليمي، وبالتالي هذه الرؤية المصرية تسعى دائما لحشد الدعم الدولي للتحركات المصرية.

وتابع: "الكثير من دول العالم خاصة الأوروبية متقاربة تماما مع الموقف المصري بأهمية وقف هذا العنف لأن هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار وتأثيرات سلبية كما رأينا انتشار الصراع في البحر الأحمر وتأثر أوروبا بالتجارة العالمية".