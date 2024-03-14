مع اقتراب الحظر الأمريكي.. رسالة من رئيس TikTok للمستخدمين

بعد ساعات من إقرار مجلس النواب مشروع قانون قد يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حث شو تشيو، الرئيس التنفيذي للشركة، المستخدمين على "حماية حقوقهم الدستورية". وأشار تشيو أيضًا إلى أن TikTok سيشكل تحديًا قانونيًا إذا تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا.

قال تشيو في مقطع فيديو نُشر على موقع X: “لن نتوقف عن القتال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم”. كما طلب من مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة مشاركة قصصهم مع الأصدقاء والعائلات وأعضاء مجلس الشيوخ. وقال تشيو: "هذا التشريع، إذا تم إقراره ليصبح قانونًا، سيؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة". "حتى رعاة مشروع القانون يعترفون بأن هذا هو هدفهم".

https://twitter.com/TikTokPolicy/status/1768045785311035820?t=MOpSSoZyq7g8D2o06j5DYw&s=19



أقر مشروع القانون، المعروف باسم "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب"، مجلس النواب يوم الأربعاء بدعم من الحزبين بعد أيام فقط من تقديمه. إذا تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونًا، فإنه سيجبر الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، وهي شركة صينية، على بيع TikTok إلى شركة أمريكية في غضون ستة أشهر، أو سيتم حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. لقد تحدى TikTok الحظر على مستوى الدولة في الماضي. وفي العام الماضي، رفعت TikTok دعوى قضائية ضد مونتانا، التي حظرت التطبيق في الولاية. وقد قام قاضٍ فيدرالي بمنع هذا الحظر مؤقتًا في نوفمبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وفي الأسبوع الماضي، أرسل TikTok إشعارات إلى أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة لحثهم على الاتصال بممثليهم بشأن الحظر المحتمل. وجاء في الإخطار: “تكلم الآن – قبل أن تجرد حكومتك 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”. وبحسب ما ورد أدت موجة الإخطارات إلى غمر موظفي مجلس النواب بمكالمات من طلاب المدارس الثانوية يسألون عن عضو الكونجرس. وانتقد المشرعون الشركة التي اعتبروها تحاول "التدخل" في العملية التشريعية.

وفي استئنافه، قال تشيو إن حظر TikTok من شأنه أن يمنح "المزيد من القوة لحفنة من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى". أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول ذات مرة إجبار ByteDance على بيع TikTok في الولايات المتحدة، مؤخرًا عن مشاعر مماثلة، مدعيًا أن حظر TikTok من شأنه أن يعزز Meta التي تتنافس منصتها Reels مع TikTok بشكل مباشر. وأضاف تشيو أيضًا أن إزالة TikTok ستضر أيضًا بمئات الآلاف من الوظائف الأمريكية والمبدعين والشركات الصغيرة.