Spotify يضيف مقاطع فيديو موسيقية في 11 دولة

تعمل Spotify رسميًا على توسيع عروضها إلى ما هو أبعد من الصوت فقط من خلال تقديم مقاطع الفيديو الموسيقية. يقوم جهاز البث بطرح برنامج تجريبي يوفر للمشتركين المميزين إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو الموسيقية على الهاتف المحمول وسطح المكتب والتلفزيون لعدد محدد من المقاطع الصوتية لفنانين مثل Ed Sheeran وIce Spice.

في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها TechCrunch، قال Sten Garmark، نائب رئيس Spotify والرئيس العالمي لتجربة المستهلك: "لقد بدأنا بمجموعة فرعية محدودة من الكتالوج الكامل، والذي يتضمن آلاف مقاطع الفيديو الموسيقية. وضمن هذه المجموعة الفرعية، كنا نهدف إلى إعطاء الأولوية مجموعة واسعة من الأنواع والفنانين عبر أسواق الإطلاق لدينا." يقدم كل من YouTube (بالطبع) وApple Music بالفعل مقاطع فيديو موسيقية، لذا فإن هذه الميزة الجديدة تساعد Spotify على مجاراة بعض أكبر منافسيه.

لمشاهدة فيديو موسيقي، يمكن لمستخدمي Spotify الذين يستمعون إلى أغنية النقر فوق "التبديل إلى الفيديو" مباشرة على شاشة التشغيل الآن. سيعمل الفيديو الموسيقي دائمًا على إعادة تشغيل الأغنية من البداية، ولكن يمكن للمستخدمين لمس التبديل مرة أخرى إلى الصوت في أي وقت. حتى لو تم تشغيل الفيديو الموسيقي، فسيظل Spotify يضع الأغنية التالية في قائمة الانتظار كصوت فقط.

وقال جارمارك إن الخيار التجريبي متاح حاليًا في 11 دولة فقط، وقد تم اختياره بناءً على "عدد من المعايير بما في ذلك حجم السوق ومدى توفر دعم المحتوى المحلي". وفي حين أن الولايات المتحدة لم تكن ضمن القائمة، فإن البلدان المدرجة تمثل جمهورًا عالميًا تمامًا: البرازيل، وكولومبيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، وكينيا، وهولندا، وبولندا، والفلبين، والسويد، والمملكة المتحدة. يجب أن يكون لدى المستخدمين من هذه الدول أيضًا حساب مميز لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.

بدأت الشائعات التي تفيد بأن Spotify قد تضيف مقاطع فيديو موسيقية في يوليو الماضي بعد عدد من عمليات تسريح العمال (ولقد حدث المزيد منذ ذلك الحين). هذا الإعلان هو المرة الأولى التي تعلن فيها Spotify عن وجود مقاطع فيديو موسيقية على منصتها. ومع ذلك، نشر أحد مستخدمي Reddit قبل ثلاثة أشهر أنه كان لديه خيار "التبديل إلى الفيديو" في أغنية واحدة: My Way، من تأليف Limp Bizkit.