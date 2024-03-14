(شاهد) إطلاق صاروخ سبيس وان اليابانية ينتهي بانفجار ناري

أطلقت شركة ناشئة تدعى Space One صاروخًا في وقت سابق على أمل أن تصبح أول كيان خاص في اليابان يضع قمرًا صناعيًا في مداره. لسوء الحظ، انتهت محاولتها بانفجار ناري، بعد ثوانٍ فقط من الإقلاع في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي. تم إطلاق صاروخها Kairos الذي يبلغ طوله 60 قدمًا من ميناء Space Port Kii التابع للشركة في واكاياما، وهي محافظة جنوب أوساكا في منطقة كانساي اليابانية. وقال مامورو إندو، مدير Space One، للصحفيين في مؤتمر، إن النظام الآلي للصاروخ اكتشف شذوذًا بعد خمس ثوانٍ من الإقلاع وأطلق وظيفة التدمير الذاتي. لم تكتشف الشركة بعد ماهية هذا الوضع الشاذ وستقوم بالتحقيق في الحادث للحصول على إجابات.



وكان كايروس يحمل حمولة لمركز استخبارات الأقمار الصناعية التابع لمجلس الوزراء، الذي يقوم بجمع وتحليل معلومات الصور للحكومة اليابانية. وكان من المفترض أن يكون هذا القمر الصناعي بديلاً للقمر الصناعي الياباني الحالي الذي يراقب المنشآت العسكرية في كوريا الشمالية وعمليات إطلاق الصواريخ منها. وقال ماساكازو تويودا، رئيس الشركة، خلال المؤتمر إن شركة Space One "مستعدة لمواجهة التحدي التالي". وشدد أيضًا على مدى شيوع عمليات الإطلاق الفاشلة في السفر إلى الفضاء. وهذا صحيح، فقد فقدت شركة SpaceX، على سبيل المثال، العديد من مركبات Starship خلال السنوات القليلة الماضية عندما انفجرت أثناء الاختبار.

وتأمل شركة Space One، المدعومة من شركة Canon وشركة IHI لصناعة الطيران، في نهاية المطاف في تقديم خدمات إطلاق الأقمار الصناعية باستخدام الصواريخ الصغيرة، والتي تقول إنها "توفر مرونة جدولة أكبر من الصواريخ الكبيرة". وتهدف أيضًا إلى توفير "أقصر فترة زمنية في العالم من المشاركة التعاقدية إلى الإطلاق، بالإضافة إلى جدول الإطلاق الأكثر شيوعًا في العالم" مع تقليل تكاليف وضع الأقمار الصناعية في المدار. وبما أن الشركة يجب أن تكون قادرة على إطلاق ناجح قبل أن يطرق العملاء أبوابها، فمن المرجح أن تعلن عن محاولتها التالية في المستقبل القريب.

وفي العام الماضي، فشلت شركة ispace اليابانية أيضًا في أن تصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر عندما فقدت الاتصال بمركبة الهبوط Hakuto-R. لكن أداء وكالة الفضاء اليابانية، JAXA، أفضل من نظيراتها الخاصة: فقد هبطت مركبة الهبوط SLIM على سطح القمر بنجاح في يناير، ومن المتوقع أن تستأنف عملياتها في أواخر مارس بعد انتهاء الليلة القمرية.