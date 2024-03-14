كيف تنظف وتنظم جهاز الكمبيوتر

من المحتمل أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك أحد أهم قطع التكنولوجيا في منزلك، لذا يتعين عليك الحفاظ عليه في حالة جيدة. القليل من الصيانة المناسبة بين الحين والآخر يمكن أن يساعدك في تحقيق أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ليس اليوم فقط، ولكن أيضًا بعد سنوات. ولكن من أين تبدأ؟ نشارك هنا بعض النصائح السريعة للعناية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. على الرغم من أنه من المستحيل تغطية هذا الموضوع من جميع وجهات النظر، يمكنك التفكير في دليلنا كمقدمة يمكن أن تساعدك في تحديد من أين تبدأ. سواء كنت تتطلع إلى تنظيف سطح المكتب فعليًا أو إزالة الفوضى من نظام Windows رقميًا، فإليك بعض النصائح للبدء.



تأتي أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام التشغيل Windows، وخاصة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، بأشكال وأحجام مختلفة، ولكن النصائح التي نحن على وشك الاطلاع عليها هنا ستساعدك على تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك سواء اشتريته مسبقًا أو قمت بتجميعه بنفسك. إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر محمولاً، فاطلع على دليل تنظيم Mac الخاص بنا. جميع الخطوات التي نوضحها بالتفصيل ستعمل أيضًا مع جهاز محمول يعمل بنظام Windows.

قبل تنظيف الجزء الداخلي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابدأ بشاشتك والأجهزة الطرفية. في هذه المرحلة، كل ما ستحتاجه هو بعض الماء المقطر في زجاجة رذاذ وقطعة قماش من الألياف الدقيقة. يمكنك شراء الأول من محل بقالة أو صنعه بنفسك. وإذا لم تكن تمتلك بالفعل أي أقمشة من الألياف الدقيقة، فإن أمازون تبيع 24 قطعة بأسعار معقولة يمكنك الحصول عليها بأقل من 15 دولارًا. بمجرد أن تكون في متناول يدك، قم برش الماء على قطعة قماش نظيفة وامسح شاشة الكمبيوتر قبل الانتقال إلى الماوس ولوحة المفاتيح. تريد أن تبدأ بشاشتك لتجنب نقل الأوساخ والبقايا إلى اللوحة.

بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وافصل كل ما هو متصل به. ستحتاج أيضًا إلى إيقاف تشغيل وحدة إمداد الطاقة (PSU) عن طريق قلب مفتاح التبديل من الخارج إلى الوضع "O". بعد ذلك، اضغط على زر الطاقة واستمر في الضغط عليه لمدة 30 ثانية تقريبًا لتفريغ المكثفات. لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الكهرباء الساكنة، نوصي بشدة بشراء حزام معصم مضاد للكهرباء الساكنة.

إذا كان ذلك ممكنًا، قم بمعظم الخطوات التي نحن على وشك وصفها بالخارج. آخر شيء تريد القيام به هو مواجهة مشكلة تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم السماح له بسحب كل هذا الغبار مرة أخرى.



بمجرد نقل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابدأ بإزالة اللوحات الجانبية. تتيح لك معظم الحالات الحديثة القيام بذلك دون أي أدوات، لكنك ستحتاج إلى مفك براغي واحد على الأقل للقيام بمعظم الأعمال التي سنوضحها بالتفصيل بعد قليل. عندما يتعلق الأمر بمعظم البراغي الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن يكون مفك البراغي فيليبس مقاس 4 بوصة هو كل ما تحتاجه. قد تشتمل بعض المكونات، مثل وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك، على براغي Torx وما شابه، ولكن لا تقلق بشأن هذه العناصر في الوقت الحالي لأننا لن نقوم بتفكيكها. إذا لم تكن تمتلك بالفعل مجموعة جيدة من المفكات ولديك شيء من سلسلة DIY، فإن مجموعة أدوات التشغيل من iFixit هي أفضل رهان لك. تُعد مجموعات 16 و32 و64 بت التي تبيعها نقطة انطلاق ممتازة، وستكون مفيدة لأكثر من مجرد جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على أي مرشحات غبار، فقم بإزالتها الآن وشطفها في الحوض قبل وضعها جانبًا حتى تجف. اعتمادًا على المدة التي ظل فيها جهاز الكمبيوتر الخاص بك يجمع الغبار، قد ترغب في إزالة بعض المكونات مثل وحدة معالجة الرسومات لتسهيل تنظيف كل شيء.

إذا كان هذا هو الشيء الذي تشعر بالراحة عند القيام به وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بإزالة أي من الأجزاء الداخلية، فاستخدم هاتفك لالتقاط صور للجزء الداخلي. ستساعدك الصور على وضع جميع الأجزاء في مكانها الأصلي في النهاية. من المهم القيام بذلك نظرًا لوجود طريقة مثالية لتثبيت العديد من المكونات في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. على سبيل المثال، تريد دائمًا تثبيت وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بك في أسرع ممر PCIe متاح. عندما يتعلق الأمر بإزالة أي بطاقات PCI، قم أولاً بفك دعامة التثبيت الخاصة بها ثم اضغط على الإصدار المقابل على اللوحة الأم قبل سحب البطاقة للخارج.



سواء قررت الاحتفاظ بجميع الأجزاء الداخلية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك في مكانها أم لا، فسوف تحتاج إلى شيء يزيل كل هذا الغبار. تعتبر علبة الهواء المضغوط أحد الخيارات، لكني أحب استخدام منفاخ صاروخ Giottos. لقد تم تصميمه لتنظيف مستشعرات الكاميرا ولن يؤدي إلى إتلاف أي من مكوناتك. إنها أيضًا عملية شراء لمرة واحدة.



مهما كان ما لديك في متناول اليد، استخدمه لإزالة الغبار الذي تراكم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك المكونات النهائية والمراوح والشوايات. انتبه بشكل خاص إلى المبددات الحرارية المتصلة بوحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) ومجموعة الشرائح ومنظمات الجهد الكهربي بجهاز الكمبيوتر لديك. من المحتمل أن يكون لديهم أصعب عملية إزالة الغبار في نظامك بفضل مجموعات الزعانف الضيقة الخاصة بهم. علاوة على ذلك، فإن التراكم السيئ بشكل خاص يمكن أن يجعلها غير فعالة في تبريد تلك المكونات، الأمر الذي سيؤثر بدوره على أدائها.

عند تنظيف أي PCB مكشوف، استخدم فرشاة مضادة للكهرباء الساكنة (مثل هذه التي تقدمها أمازون) بدلاً من قطعة قماش من الألياف الدقيقة. ستتجنب إتلاف أي من المكونات الحساسة الموجودة على اللوحة. يمكنك مسح أي جزء غير إلكتروني بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة.

في هذه المرحلة، كل ما عليك فعله هو إعادة كل شيء إلى مكانه. كنصيحة أخيرة، إذا كان هناك أي طريقة يمكنك من خلالها تجنب ترك سطح المكتب الخاص بك على الأرض، فسوف ينتهي بك الأمر إلى قضاء وقت أقل في تنظيفه لأنه لن يكون بالقرب من كل الغبار والوبر الذي يتجمع هناك. إذا كان إعداد مكتبك أو مساحة المعيشة الخاصة بك تجعل ذلك ليس خيارًا، فإن حامل الكمبيوتر الشخصي يعد وسيلة رخيصة ولكنها فعالة لرفع جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن الأرض ومساعدته على سحب كمية أقل من الحطام.

كيفية تنظيم محركات التخزين بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا مر وقت طويل منذ أن قمت بمراجعة جميع البرامج التي قمت بتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن أفضل مكان للبدء هو إدارة المهام. وهنا يمكنك معرفة مقدار الموارد التي يخصصها جهاز الكمبيوتر الخاص بك لعمليات محددة. نظرًا لأن كل شخص لديه برامج مختلفة مثبتة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، فمن الصعب تقديم توصيات شاملة، ولكن باستخدام مدير المهام، يمكنك التعرف على التطبيقات التي قد تؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بالنسبة لمعظم الناس، سيكون هناك سببان رئيسيان: برامج bloatware وبرامج مكافحة الفيروسات.



إذا اشتريت جهاز الكمبيوتر الخاص بك من إحدى شركات تكامل الأنظمة مثل Dell، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيحتوي على برامج لا يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى تشغيلها. يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة والمحملة مسبقًا بأمان لتحسين الأداء وتوفير المساحة.

قد تكون هذه النصيحة التالية مثيرة للجدل بالنسبة للبعض: أعتقد أنه طالما أنك تتجنب النقر على الروابط غير الواضحة وتبتعد عن الزوايا المظلمة للإنترنت، فإن أداة Microsoft Defender المضمنة في تطبيق Windows Security هي كل ما تحتاجه لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من غالبية البرامج الضارة الموجودة هناك. على الرغم من وجود برامج جيدة لمكافحة الفيروسات مثل Bitdefender وMalwarebytes، إلا أن معظمها تكلف الكثير مقارنة بما تقدمه ولن يؤدي إلا إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم تكن تشعر بالراحة عند إلغاء تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك، فاتركه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بكل الوسائل.

أثناء وجودك في مدير المهام، ستحتاج أيضًا إلى النقر فوق علامة التبويب "تطبيقات بدء التشغيل" لمعرفة البرامج التي يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتشغيلها عند تشغيله. يمكنك تسريع هذه العملية ببساطة عن طريق قصر هذه القائمة على أقل عدد ممكن من التطبيقات. أما بالنسبة للعملية الفعلية لحذف أي برنامج لا تحتاج إليه، فقم دائمًا بإلغاء تثبيت البرامج من لوحة التحكم لأن هذا سيترك أقل عدد ممكن من بقايا البرامج عند قول وفعل كل شيء. إذا كنت تستخدم Windows لفترة من الوقت، فستكون لديك ملفات خاطئة في كل مكان. من الممكن التخلص منها يدويًا، لكن القيام بذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً. لحسن الحظ، سيساعدك برنامج تنظيف القرص المدمج في نظام التشغيل Windows على التعامل مع هذه الأمور بسهولة.

إذا كان لديك محركات أقراص ميكانيكية قديمة مثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فمن الجيد أن تعتاد على إلغاء تجزئتها بانتظام. أولاً، قم بتشغيل تطبيق إلغاء التجزئة وتحسين محركات الأقراص المدمج وانقر فوق الزر "تحسين". اعتمادًا على حجم محرك الأقراص الثابتة لديك، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت. لا تقم بإلغاء تجزئة محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD)، حيث إنك لن تؤدي إلا إلى تقصير عمرها الافتراضي مقابل تحسين طفيف في الأداء أو عدم حدوثه على الإطلاق.

كيفية تنظيم تطبيقاتك وعلامات التبويب والنوافذ الأخرى

قل ما شئت عن نظام التشغيل Windows 11 (أو 10)، ولكن الحقيقة هي أنه يأتي مع بعض من أفضل أدوات إدارة النوافذ المضمنة مباشرة في نظام التشغيل. لا تحتاج إلى تنزيل أي برامج إضافية لتنظيم سطح المكتب لديك، ولكن هناك بعض الإعدادات التي يمكنك تعديلها للحصول على المزيد من الاستفادة من وظيفة Snap المميزة.



كما تعلم بالفعل، يمكنك الضغط على مفتاحي Windows وTab في نفس الوقت لإظهار جزء عرض المهام. هنا يمكنك إضافة أجهزة سطح مكتب افتراضية إضافية. إذا كنت لا تستخدم بالفعل أجهزة سطح المكتب الافتراضية، فهي رائعة لتنظيم النوافذ النشطة الخاصة بك بحيث لا تضطر إلى إعادة ترتيبها باستمرار عندما تحاول العثور على نافذة معينة. يمكنك الضغط بسرعة على مفتاح Windows وCtrl ومفاتيح الأسهم لليسار أو لليمين للتنقل بين أجهزة سطح المكتب. ولكن لجعل الأمور أكثر بساطة، توجه إلى تطبيق الإعدادات وإلى قسم المهام المتعددة في قائمة النظام. ضمن عنوان "أجهزة الكمبيوتر المكتبية"، قم بتبديل كلا الإعدادين إلى "على كافة أجهزة الكمبيوتر المكتبية". يمكنك الآن استخدام اختصار Alt-Tab أو شريط المهام للتبديل إلى أي تطبيق على أي جهاز.

عندما يتعلق الأمر بالخلاف على علامات التبويب الخاصة بك، فإن الكثير من ذلك يعتمد على المتصفح الذي تستخدمه. لدينا دليل شامل لتنظيم علامات التبويب إذا كنت تريد التعمق في الأدوات المتاحة مع الخيارات الأكثر شيوعًا. ولكن كنقطة بداية أساسية، تتضمن جميع اللاعبين الرئيسيين ميزة تسمح لك بتثبيت علامات التبويب. أستخدم هذا لإبقاء مواقع الويب التي أزورها بشكل متكرر طوال يوم العمل (في حالتي، Gmail وTrello وGoogle Drive) مفتوحة في جميع الأوقات وفي الجزء العلوي من شريط علامات التبويب. وبهذه الطريقة، لن تضيع علامات التبويب هذه أبدًا بين عدد لا يحصى من مواقع الويب الأخرى التي قد أفتحها لقصة أكتبها. والأكثر من ذلك، في حالة Brave، المتصفح الذي أستخدمه، يمكنني استخدام عدد قليل من اختصارات لوحة المفاتيح للانتقال إلى علامات التبويب هذه بسرعة.

في الختام، نريد تسليط الضوء على مقدار التخصيص الذي يقدمه لك Windows عندما يتعلق الأمر بتنظيم جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وكمثال واحد فقط، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على العناصر الموجودة على شريط المهام وقائمة البدء لوضع التطبيقات والاختصارات التي تستخدمها بشكل متكرر في متناول اليد. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا البحث في جميع الخيارات التي يقدمها Windows على هذه الجبهة، فقد قامت مواقع الويب مثل Windows Central بتفصيل كيفية العمل والتي تعد نقطة بداية ممتازة.