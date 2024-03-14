Bluesky يسمح للمستخدمين بتشغيل خدمات الإشراف الخاصة بهم

إن Bluesky، بديل تويتر مفتوح المصدر، على وشك البدء في اختبار إحدى أفكاره الأكثر طموحًا: السماح لمستخدميه بتشغيل خدمات الإشراف الخاصة بهم. سيسمح هذا التغيير لمستخدمي Bluesky والمطورين بالعمل معًا لإنشاء أدوات تصنيف مخصصة لمنصة الوسائط الاجتماعية الناشئة.

تصل أدوات الإشراف الجديدة في الوقت الذي تشهد فيه Bluesky طفرة في النمو بعد أن تخلصت من قائمة الانتظار الخاصة بها وفتحتها لجميع المستخدمين في فبراير. منذ ذلك الحين، أضافت الخدمة حوالي 2 مليون مستخدم جديد، ليصل إجمالي مجتمعها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين.

وقالت الشركة إن نهجها في الاعتدال يعتمد على نفس الفلسفة التي قادتها إلى تبني خوارزميات الخلاصات المخصصة. الهدف، كما كتب بلوسكي في منشور بالمدونة، هو إنشاء "نظام بيئي من الاعتدال وأدوات السلامة مفتوحة المصدر التي تمنح المجتمعات القدرة على إنشاء مساحات خاصة بها، مع معاييرها وتفضيلاتها الخاصة".

ومن الناحية العملية، ستتخذ أدوات الإشراف هذه شكل خدمات التصنيف. تمامًا كما يسمح Bluesky للمستخدمين بتعيين تفضيلات الإشراف الخاصة بهم - على سبيل المثال، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن "يعرض" التطبيق أو "يحذر" أو "يخفي" المحتوى الصريح - سيتمكن المطورون من إنشاء أنظمة تصفية خاصة بهم للآخرين يمكن أن تختار. تشرح الشركة: "على سبيل المثال، يمكن لشخص ما إنشاء خدمة معتدلة تحظر صور العناكب من Bluesky - دعنا نسميها Spider Shield". "إذا شعرت بالخوف من رؤية العناكب في خلاصة الطبيعة الهادئة لديك، فيمكنك تثبيت خدمة الإشراف هذه وستختفي على الفور أي صور عنكبوت مصنفة من تجربتك."

للمساعدة في جعل هذه الأنواع من التجارب ممكنة، توفر Bluesky مصدرًا مفتوحًا لأداة التصنيف التعاونية الخاصة بها والتي تسمى Ozone، والتي ستسمح لمجموعات المشرفين بالرد على التقارير وإضافة تسميات إلى المحتوى. لكن الشركة تشير إلى أنه يمكن للمطورين أيضًا إنشاء أنظمة وضع العلامات الآلية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Bluesky.

أشار جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky، إلى المفهوم على أنه اعتدال "قابل للتركيب" أو "قابل للتكديس". قال غرابر لـ Engadget الشهر الماضي: "نحن نقوم دائمًا بالإشراف الأساسي، مما يعني أننا نوفر لك تجربة افتراضية خاضعة للإشراف عندما تأتي إلى [Bluesky]". "وفوق ذلك، يمكنك تخصيص الأشياء."

سيبدأ طرح خدمات وضع العلامات الجديدة التابعة لجهات خارجية في وقت لاحق من هذا الأسبوع على إصدار سطح المكتب من Bluesky، مع إصدار إصدار للهواتف المحمولة "قريبًا"، وفقًا للشركة. ومن المحتمل أن يرى المستخدمون المزيد من الخيارات المتاحة في الأسابيع المقبلة مع حصول المزيد من المطورين والمجموعات على الأدوات الأساسية.