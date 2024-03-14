الكونجرس يوافق على مشروع قانون يحظر TikTok

أقر مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يفرض بيعًا أو حظرًا تامًا على TikTok، بعد أيام فقط من تقديمه لأول مرة. ووافق مجلس النواب على الإجراء يوم الأربعاء بأغلبية 352 صوتا مقابل 65، في عرض نادر للدعم من الحزبين. ويذهب الآن إلى مجلس الشيوخ.

إذا تم إقراره كقانون، فسيمنح التشريع الشركة الأم ByteDance نافذة مدتها ستة أشهر لبيع TikTok أو مواجهة حظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. في حين أن "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة" ليس أول جهد لفرض حظر أو بيع TikTok، إلا أنه كان قادرًا على جذب المزيد من الدعم بسرعة أكبر بكثير من مشاريع القوانين السابقة.

وقد حصل هذا الإجراء على أول تصويت إجرائي له في مجلس النواب الأسبوع الماضي، بعد يومين فقط من تقديمه. وسينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث أصبح مستقبله أقل وضوحا. وقال السيناتور راند بول إنه سيعرقل مشروع القانون، بينما تردد المشرعون الآخرون أيضًا في دعم مشروع القانون علنًا.

ووصفت TikTok مشروع القانون بأنه غير دستوري وقالت إنه سيضر المبدعين والشركات التي تعتمد على الخدمة. وقال متحدث باسم TikTok في بيان عقب تصويت مجلس النواب: "كانت هذه العملية سرية وتم تعطيل مشروع القانون لسبب واحد: إنه حظر". "نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق، ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد، و7 ملايين شركة صغيرة، و170 مليون أمريكي يستخدمون خدماتنا".

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت الشركة موجة من الإشعارات للمستخدمين، لحثهم على مطالبة ممثليهم بمعارضة مشروع القانون. وأفاد موظفو الكونجرس أن المكاتب كانت مكتظة بالمكالمات، التي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين. واتهم المشرعون في وقت لاحق الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية.

كما تعارض مجموعات حرية التعبير والحقوق الرقمية مشروع القانون، حيث يشير الكثيرون إلى أن قوانين الخصوصية الشاملة ستكون أكثر فعالية في حماية بيانات المستخدم الأمريكيين بدلاً من الإجراء الذي يستهدف في المقام الأول تطبيقًا واحدًا. وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول ذات مرة أيضًا إجبار ByteDance على بيع TikTok، إنه ضد مشروع القانون، مدعيًا أنه سيعزز Meta.

وفي رسالة إلى المشرعين، قالت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، ومنظمة الكفاح من أجل المستقبل، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إن مشروع القانون "سيشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق للسيطرة الحكومية المفرطة على وسائل التواصل الاجتماعي". المنصات الإعلامية" ومن المرجح أن "تستدعي تدابير مقلدة من قبل دول أخرى... مع عواقب وخيمة على حرية التعبير على مستوى العالم".

إذا حصل مشروع القانون على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس الشيوخ، يقول الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا. وسبق أن ضغطت إدارته على ByteDance لبيع TikTok. ويصر المسؤولون على أن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقاته مع شركة ByteDance الصينية. وقد دحض TikTok هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا.

إذا تم إقرار القانون، فمن المرجح أن تواجه الشركة تحديًا قانونيًا كما فعلت في ولاية مونتانا، التي فرضت حظرًا على مستوى الولاية العام الماضي. وقد أوقف قاض اتحادي الحظر مؤقتا في نوفمبر قبل أن يدخل حيز التنفيذ.