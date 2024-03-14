سريعة وسهلة.. حضري كبة بطاطس محشية باللحمة المفرومة لسفرة رمضان

كبة بطاطس محشية باللحمة المفرومة من الوصفات التي يمكنك إعتمادها علي سفرة رمضان، فتتميز بمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها فلا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.





طريقة عمل كبة بطاطس محشية باللحمة المفرومة

المقادير

- البطاطس : 3 حبات (مسلوقة ومقطعة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

- لحم مفروم : 500 غراماً (مقلي وجاهز)

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- ملح : ملعقة صغيرة (للبيض)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (للبيض)

- دقيق : كوب

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- الزيت النباتي : كوب (للقلي)

طريقة التحضير

1. ضعي البطاطس المقطعة والمسلوقة بوعاء، ورشي ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، واهرسي البطاطس جيداً.

2. أضيفي الزبدة، اخلطي البطاطس مرة أخرى.

3. وزعي ربع كوب من جبن الموزاريلا على خليط البطاطس والزبدة، واخلطي حتى يتجانس جيداً.

4. خذي كمية من خليط كبة البطاطس، وافرديه براحة اليد، واحشيه بكمية من اللحم المفروم المقلي، وأحكمي إغلاق الحبة على الحشوة، وشكلي الحبة بالشكل الدائري، وضعي الحبات الجاهزة بطبق جانبي.

5. بأطباق جانبية أخرى حضري كوب من الطحين، والبقسماط، والبيض المخفوق مع الملح والفلفل.

6. غمسي حبات كبة البطاطس أولا بالطحين، ثم بالبيض المخفوق، وأخيراً بالبقسماط.

7. إقلي حبات كبة البطاطس بالزيت المحمى حتى تتحمر من الجهتين، وقدميها ساخنة