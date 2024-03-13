السباحة تتعادل مع جنوب إفريقيا في الذهب وتعطل تقدمها بدورة الألعاب الأفريقية

حقق لاعبو المنتخب المصري للسباحة انجازا كبيرا خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا 2023 المقامة خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وتعادل المنتخب المصري في عدد الميداليات الذهبية التي تم حصدها مع جنوب أفريقيا بواقع 16 ميدالية ذهبية لكل منتخب وسط إشادة من الجميع على أداء الفراعنة بعد سحبهم البساط من منتخب الأولاد على عكس ما كان يحدث في الدورات الأفريقية السابقة.

وتمكن المنتخب المصري للسباحة من إضافة 16 ميدالية ذهبية رجحت كفة مصر في صدارة الدول المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية في انجاز كبير يحسب للاعبي المنتخب المصري للسباحة.

وكانت الغلبة على مدار تاريخ الدورات الإفريقية لدولة جنوب إفريقيا في عدد الميداليات التي تفوز بها في منافسات السباحة ولكن منذ نسخة 2016 نافست مصر بقوة أمام جنوب إفريقيا وفي نسخة 2020 كان التعادل هو الأقرب في عدد الميداليات حتى حدثت الطفرة خلال الدورة الحالية المقامة في غانا ونافسات مصر بقوة جنوب إفريقيا وسحبت منها عدد كبير من الميداليات الذهبية.

وعلى مدار الدورات الأفريقية بداية من نسخة عام 2010 حتى 2024 حدثت طفرة للسباحة المصرية ففي نسخة 2010 حصدت جنوب إفريقيا 33 ميدالية محتلة المركز الأول فيما كان نصيب مصر ميدالية واحدة لمصر في المركز الخامس وفي النسخة التالية عام 2017 تقلصت النتيجة بشكل كبير حيث حصدت مصر 11 ميدالية لتقفز إلى المركز الثاني فيما جاءت جنوب إفريقيا في المركز الأول برصيد 25 ميدالية وفي نسخة 2018 استمر التوفق المصري بشكل واضح حيث حصدت مصر 14 ميدالية بزيادة قدرها 3 ميداليات عن النسخة السابقة لتتواجد في المركز الثاني فيما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول برصيد 20 ميدالية وهذا يدل على الطفرة التي تشهدها السباحة المصرية برئاسة المهندس ياسر أدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وبهذه النتائج السابقة يكون الاتحاد المصري للسباحة استطاع تنفيذ خطته الفنية الموضوعة بعناية خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بعد بناء جيل قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات التي يشارك فيها بهدف رفع اسم مصر عاليا بين الدول المشاركة.