بالصور.. تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للمصارعة بالإسكندرية

تنطلق غدا الخميس منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة والتي تستضيفها مصر بالصالة الدولية ببرج العرب خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة أكدت مشاركتها في البطولة في جميع المراحل السنية.

وعقد اليوم الأربعاء الأجتماع الفني للبطولة، برئاسة فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي و عضو الاتحاد الدولي للمصارعه وحضور الروماني روزفان عضو الاتحاد الدولي و المدير الفني للبطولة واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعه .

وفي كلمته رحب اللواء محمد محمود بجميع البعثات المشاركه بالبطوله وتم عرض برنامج البطوله و الأمور الخاصه بها بالكامل قبل إجراء القرعة.

وتبدأ غداً عمليه الميزان و الكشف الطبي ثم منافسات البطولة لمرحله الكاديت تحت 17 سنة بجميع موازين المصارعه الرومانية والخمس موازين للمصارعه النسائيه ( 73- 65- 57 - 49 – 43).

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