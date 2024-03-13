الأربعاء 13 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح  منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات من التأهل  لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا  بنتيجة 2-0 في دور نصف  النهائي
و إستطاع منتخب سيدات الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على كينيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائى .

و تأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من:

دعاء الغباشي - مروة مجدي

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