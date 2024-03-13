5 ألعاب إضافية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الأسبوع عن خمسة ألعاب إضافية ستكون جزءًا من النسخة الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض هذا الصيف.

وكشفت المؤسسة عن الألعاب التي تتمتع بشعبية كبيرة وتشمل تشكيلة واسعة من ألعاب التصويب وهي؛ "ببجي" بنمط باتل رويال، والألعاب التكتيكية بمنظور الشخص الأول مثل "رينبو6: سيج" و"أوفر واتش 2"، بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة على الهواتف المحمولة مثل "ببجي موبايل" و"جارينا فري فاير".

قال رالف ريشيرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "بالنظر إلى صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تعتبر ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول والألعاب التكتيكية هي الركيزة، ويلعبها مليارات الأشخاص حول العالم. وتمثل هذه المجموعة من الألعاب الاختيار الأفضل والتنوع غير المسبوق لمختلف المجتمعات، ومتحمسون جدًا لكونها جزءًا من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 في الرياض".

وتمتلك ألعاب التصويب تاريخًا طويلًا في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وإضافة هذه الألعاب هو تأكيد على أهمية الفئة وكونها عامل مهم في منح اللاعبين والجماهير تجارب ترفيهية تفاعلية وغامرة. اللعبة التكتيكية من منظور الشخص الأول "رينبو 6: سيج" والتي انطلقت قبل 25 عامًا وشهد الشهر الماضي تحطيم بطولتها القائمة على الدعوة لأرقام الحضور والمشاهدة عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من 9000 مشجع، وتجاوز عدد المشاهدين 521,300 في المباراة النهائية.

ومنذ الإعلان عن نسختها للحاسب الآلي في عام 2017، قدّمت "ببجي" 136 مليون دولار كمجموع جوائز لبطولاتها في الهاتف المحمول والحاسب الآلي. كما نجحت "أوفر واتش 2" بعد انطلاقها في عام 2016 بأن تصبح أحد أهم الألعاب على مستوى العالم نظرًا لأسلوب لعبها المبتكر للفرق. وتُعد "جارينا فري فاير" أحد أكثر الألعاب تحميلًا ولعبًا حول العالم من خلال تواجد أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل في العام الماضي.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستتنافس نخبة الأندية للفوز بلقب النسخة الأولى من بطولة "كأس العالم لأندية الرياضات الإلكترونية" في تلك الألعاب عبر مجموعة متنوعة من المنصات التفاعلية مع جمهور الرياضات الإلكترونية والفرق بأحدث الطرق وسط أجواء احتفالية مميزة.