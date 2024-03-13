أيزون إكسبيرينس تتعاون مع بنك الطعام لتوفير المواد الغذائية خلال رمضان

أعلنت شركة أيزون إكسبيرينس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء (CX)، عن التعاون مع بنك الطعام المصري، ومشاركة مجموعة من موظفيها الشباب في تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية للأسر المصرية الأكثر احتياجاً في رمضان، والتي يتم توزيعها في جميع المحافظات إيمانًا منها بأهمية استغلال طاقات الشباب في خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود توسع الشركة في مجالات المسؤولية المجتمعية، والنشاط الخيري لإطعام المستحقين خلال الشهر الفضيل.

قالت أماني ربيع، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة أيزون إكسبرينس: "سعداء بالتعاون هذا العام مع بنك الطعام المصري والاستفادة من خبراته الواسعة في استدامة توفير الغذاء لكافة المستحقين بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وتأتي مشاركة أيزون إكسبيرينس عبر توزيع الطعام خلال شهر رمضان في إطار حرصها الدائم على المشاركة في الأعمال الخيرية وتشجيع موظفيها لتقديم العون لأبناء الوطن، بما يحقق خدمة المجتمع ويساهم في تحسين مستوى المعيشة. وكلما ازداد توسعنا محلياً، تزداد أيضاً مسؤوليتنا نحو المجتمع. ومن هذا المنطلق، يبرز دعم الأسر الأكثر احتياجاً كأحد المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها كل مستفيد من المجتمع، حتى تتحقق الحياة الكريمة للمواطن المصري، والتي يعد توفير غذاء صحي وآمن أحد أهم مقوماتها.

أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن سعادته بهذا التعاون الذي يثمر عن ثقة شركة أيزون أكسبريس في بنك الطعام، مؤكدا على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مساعدة بنك الطعام في تحقيق الأمن الغذائي للمستحقين سواء عن طريق التطوع بالوقت والمجهود أو من خلال المساهمة في التبرع للمستحقين لضمان الوصول لأكبر عدد من المستحقين خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.

وتسعى أيزون إكسبيرينس إلى تعزيز تميزها في إدارة تجارب العملاء، إلى جانب المساهمة في خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من برامج المسئولية المجتمعية، باعتبارها على رأس اولويات الشركة، بما ينتج عنه إحداث تأثير ملموس في حياة الأفراد.