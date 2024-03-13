هواوي تطلق نظام HMS للسيارات في LEAP 2024

في الفترة من 4 إلى 7 مارس، أقيم معرض "LEAP 2024" التقني في الرياض، المملكة العربية السعودية. وكان أحد الأحداث الملفتة التي جذبت الأنظار نحوها في جناح هواوي هو إطلاق نظام HMS للسيارات من هواوي، وهو الحل الذكي الأكثر ابتكاراً للسيارات في العالم، والذي حظي بإشادة واسعة من زوار المعرض.

يتألف حل HMS للسيارات من هواوي من أربعة صناديق للحلول التقنية - صندوق الذكاء الاصطناعي (AI Box)، وصندوق الخرائط (Map Box)، وصندوق التطبيقات (App Box) وصندوق شبكة الاتصالات (Net Box). تم تصميم هذا الحل لتوفير نظام أكثر ذكاءً واتصالاً في عالم السيارات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة القيادة وتمكين العملاء من التنقل بكل سلاسة وملاءمة.

يدعم صندوق الذكاء الاصطناعي (AI Box) خاصية التفاعل الصوتي الذكي للتحكم في الاستخدام العادي لوظائف السيارة، وبالاستفادة من خبرة هواوي الواسعة في مجال الأجهزة، يتيح التفاعل السلس بين الجهاز والسحابة في الوقت الفعلي، مما يسمح بتخصيص الصوت حسب الطلب من قبل الشركة المصنعة للسيارة. وبإمكان المستخدمين التحكم بسهولة في النظام الإيكولوجي للسيارة بالكامل من خلال أوامر بسيطة مثل فتح النوافذ أو تشغيل الموسيقى أو حتى تشغيل التدليك في المقعد. تدعم "سيليا" Celia، المساعد الصوتي التفاعلي الذكي، أكثر من 10 لغات وخيارات التخصيص والتفاعل الصوتي المستمر.

يتميّز صندوق التطبيقات (App Box) بمتجر AppGallery HUAWEI المدمج في نظام السيارة، مما يسمح للسائقين الاستفادة من نظام إيكولوجي ديناميكي لتطبيقات السيارة، كما أنه متوفر على متجر AppGallery، و هو نظام إيكولوجي مفتوح يدعم تكامل التطبيقات بشكل بسيط وفعال مع الامتثال الصارم للأنظمة وحماية بيانات المستخدم وأمنها.

يوفر صندوق الخرائط (Map Box) خاصية تنقل ذكي مع مزايا أخرى عديدة، مثل التوجيه على مستوى المسار، والتذكير بنقاط الشحن، وتوقيت العد التنازلي لإشارات المرور لإبقاء السائق على اطلاع دائم بآخر مستجدات حركة المرور، والاستمتاع بتجربة قيادة أكثر راحة وملاءمة.

يوفر صندوق شبكة الاتصالات (Net Box) اتصالاً سلساً وذكياً عبر الحدود مع سرعة شبكة أسرع وتبديل تلقائي وعالي الكفاءة للشبكة في مناطق التغطية الضعيفة بين شركات الاتصالات المختلفة.



الالتزام بالانفتاح والتعاون لبناء نظام إيكولوجي للخدمات المثبتة في السيارات

مع تطور عصر إنترنت السيارات، يستقطب تنوع تطبيقات الإنترنت الخاصة بالسيارات اهتماماً متزايداً. ويلتزم حل HMS للسيارات من هواوي باتخاذ موقف منفتح ومربح للجانبين، ويعمل مع شركاء النظام الإيكولوجي العالمي لبناء نظام إيكولوجي ذكي للسيارات. هذا وتتعاون هواوي بنشاط مع شركاء النظام الإيكولوجي المتميزين حول العالم لتحسين قدرات هذه الحلول.

بالإضافة إلى ذلك، خلال معرض "LEAP 2024"، أبرمت هواوي مذكرة تفاهم مع "نجم"، أحد أبرز مزودي خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية، لتوفير حلول رقمية لتوسيع نطاق خدمات "نجم" وتحسين تجارب المستخدم. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح إمكانية دمج المعلومات الرقمية المحلية في تطبيق "خرائط بيتال" Petal Maps لتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة للمستخدمين. وسيشمل ذلك دمج البيانات ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الشوارع والتقسيمات الإدارية ومسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبيانات الطريق والصور البانورامية الشاملة للشوارع حيثما يكون ذلك متاحاً.

يعد حل HMS للسيارات من هواوي نظاماً إيكولوجياً مفتوحاً يوفر حلول تكامل مرنة لدعم المطورين في دمج حل HMS للسيارات من هواوي وتشكيل ملامح مستقبل التنقل المتصل والذكي.